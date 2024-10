CumarGold Mama giúp hành trình nuôi con bằng sữa mẹ nhẹ nhàng hơn

(VTC News) -

Những ám ảnh của người phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ

Mặc dù việc tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ đã và đang cải thiện nhưng thực trạng trẻ dưới 6 tháng tuổi ở Việt Nam được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ vẫn chưa vượt mức 50%. Rất nhiều yếu tố đang là rào cản lớn khiến các bà mẹ không thể thực hiện điều này.

Đó là tình trạng sữa về chậm sau sinh do sinh non, sinh mổ hay do sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau, kháng sinh; em bé không hợp tác ti mẹ.... Và như vậy, nhiều bà mẹ tiếp tục rơi vào rào cản thứ hai - hút kích sữa.

Với nhiều người, việc kích sữa thực sự là nỗi ám ảnh lớn. Bởi đó những ngày tháng tưởng như dài vô tận, 2-3 tiếng mẹ phải hút kích sữa một lần, không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Thậm chí, nhiều bà mẹ còn phải chịu thêm những cơn đau cương sữa sinh lý, tắc tia sữa, nứt đầu ti. Tất cả lại tạo thành “phản ứng ngược” khiến cơ thể càng tiết ít sữa hơn.

Trong suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, ít sữa, mất sữa, tắc tia sữa vẫn luôn luôn là rào cản lớn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn đến từ tâm lý của người mẹ.

Đó là tâm lý lo sợ sữa mẹ thiếu chất - con phát triển chậm, không bụ bẫm như nhiều em bé cùng tháng tuổi. Tâm lý mệt mỏi, chán nản với việc hút sữa theo lịch khiến bản thân mệt mỏi, không còn thời gian cho chính mình. Tâm lý sợ hãi, ngắn ngẩm với các món tẩm bổ “chỉ vào mẹ, không vào con”....

Áp lực từ những lời phán xét tiêu cực của những người xung quanh về sữa mẹ hay cân nặng, sự phát triển của đứa trẻ đang được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ cũng ảnh hưởng nhiều đến bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Bởi những lý do trên, chị em thực sự cần một giải pháp lợi sữa để “nhẹ nhàng hóa” công cuộc nuôi con. Đó sẽ là giải pháp gọi sữa về nhanh chóng, nhẹ nhàng ngay sau khi sinh cũng như giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào, giàu dinh dưỡng cho con trong suốt những năm đầu đời mà không cần ăn nhiều móng giò, không cần tẩm bổ quá mức gây mất dáng...

CumarGold Mama - Lợi sữa khoa học, kích sữa nhàn tênh cho mẹ

Một trong những yếu tố hàng đầu để sữa mẹ tiết ra nhiều hơn chính là sự gia tăng của các hoocmon prolactin và oxytocin. Hai hoocmon này giúp tuyến sữa tiếp nhận tín hiệu để tăng cường sản xuất và đẩy sữa ra khỏi cơ thể.

Các yếu tố như cơn đau co hồi tử cung, đau vết mổ/vết rạch tầng sinh môn, mẹ ăn uống thiếu chất, kém đa dạng, mẹ bị thiếu ngủ, mẹ mệt mỏi, áp lực, rối loạn nội tiết… là những tác nhân khiến nồng độ hai hoocmon trên sụt giảm gây ít sữa hoặc mất sữa đột ngột.

Bởi thế, để tăng tiết sữa cho mẹ, bên cạnh việc trực tiếp thúc đẩy giải phóng prolactin và oxytocin thì việc phục hồi cơ thể, thư giãn tinh thần cũng rất quan trọng. Đây cũng là 2 tác động kép từ viên uống CumarGold Mama giúp mẹ xử lý tình trạng ít sữa, mất sữa một cách khoa học, tiện lợi và nhanh chóng.

CumarGold Mama tổng hợp sức mạnh từ 13 loại thảo dược và vitamin đầu bảng cho phụ nữ sau sinh. Trong đó có các loại thảo dược có khả năng hỗ trợ cơ thể sản sinh hoocmon lợi sữa như chè vằng, bồ công anh, thông thảo, đinh lăng. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra các thảo dược này giúp kích thích cơ thể tổng hợp protein vào sữa mẹ, từ đó giúp sữa mẹ giàu dinh dưỡng hơn. Vì thế, các chị em không chỉ cải thiện được số lượng mà ngay cả chất lượng sữa cũng thay đổi tích cực khi dùng CumarGold Mama.

Nghệ nano curcumin đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ phục hồi sức khỏe, giảm đau sau sinh. Chiết xuất đinh lăng chuẩn hóa cùng các thảo dược bạch thược, đương quy, tang thầm, ích mẫu, vương bất lưu hành cùng các vitamin giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, phục hồi sức khỏe, bổ huyết, chống thiếu máu cho chị em sau sinh.

Tâm lý thoải mái, sức khỏe tốt, nội tiết ổn định luôn là yếu tố quan trọng giúp lượng hoocmon lợi sữa prolactin và oxytocin cũng tiết ra nhiều hơn, từ đó mẹ cũng có nhiều sữa hơn.

Chất béo trong sữa mẹ sau khi để vào ngăn mát tủ lạnh 24h.

Với CumarGold Mama, mẹ sẽ không cần đun sắc, pha chế lỉnh kỉnh như các giải pháp truyền thống bởi sản phẩm đã được bào chế ở dạng nang mềm. Đặc biệt, mẹ chỉ cần dùng 1 lần duy nhất trong ngày, không cần phải uống trước mỗi cữ hút như khi dùng cốm, bột lợi sữa thông thường. Đây là điểm cộng rất lớn giúp mẹ tiết kiệm thời gian cũng như chi phí sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm phù hợp sử dụng cho phụ nữ bị ít sữa, mất sữa, sữa về chậm sau sinh, các chị em mệt mỏi, thiếu máu, sức khỏe kém muốn phục hồi cơ thể hoặc các mẹ mong muốn cải thiện chất lượng sữa.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại website: www.cumargoldmama.vn

Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800-1796.