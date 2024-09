Cục Đường bộ đề xuất xây cầu Phong Châu mới, hoàn thành vào năm 2025

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Phong Châu Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Thao (sông Hồng) tại vị trí Km18+300 trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được xây dựng, hoàn thành đưa vào khai thác năm 1995.

Cầu có chiều dài 375,36m; gồm 8 nhịp được bố trí theo sơ đồ (4x33+66+64+80+21)m; các nhịp 33m là dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ T, các nhịp chính bằng kết cấu dàn thép; các trụ cầu bằng bê tông cốt thép.

Ngày 9/9, cầu Phong Châu gặp sự cố sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 9/9 vừa qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi sự cố xảy ra, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Công điện số 14/CĐ-CĐBVN ngày 9/9 chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ và các đơn vị liên quan khẩn cấp điều động nhân lực, thiết bị tham gia khắc phục các sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tại buổi kiểm tra hiện trường cầu Phong Châu ngày 9/9/2024; trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ (tại báo cáo số 156/BC-UBND ngày 9/9/2024), để có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến Quốc lộ 32C qua sông Thao (sông Hồng), Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giao cục nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thời gian thực hiện năm 2024-2025.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu đã trải qua nhiều lần sửa chữa, bảo trì. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93. Cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu.

Theo ông Bùi Quang Thái, hàng năm cầu Phong Châu và tuyến Quốc lộ 32C đều được lập kế hoạch bảo trì, giao vốn thực hiện bảo trì và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo kế hoạch giao.

Trong đó, năm 2010 tiến hành sửa chữa lan can cầu, mặt cầu, khe co giãn; năm 2013 tiến hành thay dầm nhịp bê tông cốt thép, thay khe co giãn bằng loại khe răng lược; thảm lại mặt cầu. Năm 2018 xử lý trụ chống va xô; năm 2019 xử lý xói lở trụ T6, T7 và năm 2023 sửa chữa sơn kết cấu nhịp dầm thép, khe co giãn.

Mặt khác, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên từ năm 2024 đến 2027.

“Đến thời điểm xảy ra sự cố, Cục Đường bộ Việt Nam không nhận được báo cáo về dấu hiệu không bảo đảm an toàn đối với công trình cầu Phong Châu”, ông Thái khẳng định.