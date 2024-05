Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến phim 'Vầng trăng thơ ấu' về tuổi thơ của Bác Hồ

Sáng 30/5, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành chia sẻ với Tiền Phong thông tin bộ phim Vầng trăng thơ ấu của đạo diễn, NSƯT Hồ Ngọc Xum đã được cấp phép phổ biến.

Trước đó, phim không thể ra mắt đúng thời gian dự kiến (17/5) do phải chỉnh sửa một chút trong khâu sản xuất.

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng giám đốc CTCP Phim Giải Phóng, đơn vị sản xuất bộ phim - cũng xác nhận Vầng trăng thơ ấu đã được cấp giấy phép phổ biến. Phim sẽ có buổi chiếu đầu tiên trong tháng 6.

Các diễn viên trong phim "Vầng trăng thơ ấu".

"Tuy nhiên việc xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh để công chiếu rộng rãi phục vụ khán giả vẫn nằm trong dự kiến", ông Hưng nói.

Vầng trăng thơ ấu do NSƯT Hồ Ngọc Xum đạo diễn, dựa trên kịch bản của biên kịch Đặng Thị Thanh Bình. Kịch bản Vầng trăng thơ ấu từng đoạt giải ba Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 do Cục Điện ảnh tổ chức. Phim được quay ở Nghệ An và Huế.

Phim lấy bối cảnh từ năm 1895-1901, khi Bác Hồ (tên thời thơ ấu là Nguyễn Sinh Cung) cùng cha mẹ và anh trai vào Huế lần đầu tiên. Thời gian ở Huế, cậu bé Nguyễn Sinh Cung có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người, từ tầng lớp quan lại cho đến những đứa trẻ cùng tuổi có xuất thân khác nhau.

Phim được quay chủ yếu ở Nghệ An và Huế.

Vầng trăng thơ ấu có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyên, Phạm Hữu Đại, Lưu Văn An, Bạch Công Khanh, Nguyễn Ngọc Kim Ngân...

Đây là tác phẩm được Nhà nước đặt hàng CTCP Phim Giải Phóng sản xuất nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 134 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2024).