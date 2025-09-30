Cụ ông 91 tuổi làm nên lịch sử tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025

(VTC News) -

Sáng 30/9 (9/8 Âm lịch), tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 với sự tham gia của 2 vạn du khách, ngồi chật kín các khán đài.

Nghệ nhân Đinh Đình Phú (91 tuổi) cầm cúp chiến thắng.

Sau 15 trận thi đấu gay cấn, "ông trâu" số 06 đến từ phường Đồ Sơn giành chức vô địch Lễ hội chọi trâu. Trâu số 07 về nhì, trâu số 04 và 14 đồng giải ba. Đáng chú ý, "ông trâu" số 06 thuộc phường Đồ Sơn, chủ trâu là nghệ nhân Đinh Đình Phú (91 tuổi).

Để giành được chức vô địch trong mùa lễ hội năm nay, trâu số 06 vượt qua các "kỳ phùng địch thủ" của mình bằng những miếng cáng đẹp mắt.

Ở trận chung kết, hai trâu 06 (phường Đồ Sơn) và 07 (phường Nam Đồ Sơn) mang đến một trận đấu vô cùng kịch tính, mãn nhãn. Trâu số 06 chiến thắng bằng những pha cáng hiểm, knock out đối thủ nhanh chóng.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao giải Nhất 100 triệu cho chủ trâu số 06. Giải Nhì 70 triệu đồng cho chủ trâu số 07 và 2 giải Ba 30 triệu đồng 2 chủ trâu số 04 và 14. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho cặp trâu chọi hay nhất, thuộc về kháp đấu thứ 4 giữa "ông trâu" số 07 và số 01. Giải cho trâu có miếng đánh hay nhất thuộc về "ông trâu" số 14.

Sau phần hội chính diễn ra ngày 30/9 (tức 9/8 âm lịch), Lễ Hiến sinh trâu vô địch, Lễ Tạ thần linh, Lễ tống thần...sẽ tiếp tục diễn ra đến 7/10. Trâu vô địch sẽ được làm lễ tế thần theo phong tục truyền thống của địa phương trong những ngày tới.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn nhấn mạnh, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian, gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn, với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong “phong điều vũ thuận, quốc thái dân an”, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đây là lễ hội gắn liền với sự phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của vùng đất và con người Đồ Sơn.

Lễ hội năm nay được tổ chức ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và là lễ hội có nhiều điểm mới khác biệt. Một trong những điểm mới của Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay là việc phân bổ trâu theo các đình, đền truyền thống thuộc 2 phường mới là Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn; sẽ tiếp tục áp dụng mô hình từ năm 2026 trở đi.

Với những nội dung mang giá trị độc đáo của mình, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27/12/2012.