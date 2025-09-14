Cụ ông 102 tuổi trở thành người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Phú Sĩ

(VTC News) -

Cụ ông Kokichi Akuzawa, 102 tuổi, đến từ thành phố Maebashi, Nhật Bản, vừa trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất và là biểu tượng thiêng liêng của xứ sở hoa anh đào.

Kỷ lục đáng kinh ngạc này được thiết lập với sự đồng hành và hỗ trợ không ngừng nghỉ của con gái ông, bà Motoe, 70 tuổi và bốn thành viên khác trong câu lạc bộ leo núi địa phương.

Nhóm của ông Kokichi đã dành hai đêm cắm trại trên đường đi giúp đảm bảo sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi cần thiết để chinh phục đỉnh núi cao 3.776m này. Đây là một quyết định thông minh, giúp cụ ông bách niên có đủ sức lực để vượt qua thử thách.

Ông Kokichi thừa nhận: “Giữa chừng, tôi đã thực sự muốn bỏ cuộc. Việc lên đến đỉnh núi vô cùng khó khăn, nhưng bạn bè đã động viên tôi rất nhiều. Kết quả thật tốt đẹp. Tôi vượt qua được là nhờ sự ủng hộ của rất nhiều người”.

Dù đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh tim mạch và bệnh zona, cụ ông Kokichi vẫn chứng tỏ ý chí sắt đá của mình. Trước khi bắt đầu chuyến leo núi này, cụ có ba tháng rèn luyện nghiêm ngặt. Mỗi sáng, cụ thức dậy lúc 5h để đi bộ một tiếng và leo ít nhất một ngọn núi mỗi tuần.

“Tôi thật sự bất ngờ vì mình đã leo tốt đến thế. Tốt nhất là hãy leo khi bạn vẫn còn có thể”, cụ Kokichi chia sẻ.

Thành tích phi thường này đã mang lại cho cụ Kokichi một kỷ lục chính thức từ Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu "Người đàn ông cao tuổi nhất chinh phục núi Phú Sĩ". Đây không phải là lần đầu tiên cụ Kokichi làm nên lịch sử trên đỉnh núi này. Sáu năm trước, ở tuổi 96, cụ ông cũng đã lập kỷ lục tương tự, trở thành người cao tuổi nhất từng chinh phục Phú Sĩ vào thời điểm đó.

Tuy vậy, cụ thừa nhận chuyến đi lần này còn khó khăn hơn tất cả những lần trước.

Khi được hỏi liệu có muốn leo núi một lần nữa không, cụ Kokichi dí dỏm trả lời: “Không bao giờ nữa. Nếu bạn hỏi tôi vào năm sau, có thể bạn sẽ nhận được một câu trả lời khác, nhưng bây giờ, tôi hạnh phúc với chuyến leo núi này".

Câu chuyện của cụ Kokichi Akuzawa không chỉ là một kỷ lục phi thường mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở mọi người về sức mạnh của ý chí, sự kiên trì và tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Nó cho thấy rằng tuổi tác không phải là rào cản, và mỗi người đều có thể đạt được những điều vĩ đại nếu có đủ quyết tâm và nỗ lực.