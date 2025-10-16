Bà lão 75 tuổi ở Quảng Trị suýt chuyển 82 triệu đồng cho kẻ giả mạo công an

(VTC News) -

Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp bà L.T.L (SN 1950, trú tại thôn 8, xã Hoàn Lão) thoát khỏi bẫy lừa của những kẻ giả mạo cán bộ công an.

Trước đó, bà L.T.L. nhận được cuộc gọi video qua Zalo của kẻ lừa đảo tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Người tự xưng này thông báo bà L. đang có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy và yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào một tài khoản do hắn cung cấp để phục vụ điều tra.

Công an xã Hoàn Lão phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng kịp thời giải thích, ngăn chặn bà L. chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo

Tin lời của người này, bà L. đến phòng giao dịch của ngân hàng và yêu cầu rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm cùng số tiền mặt sẵn có để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Tổng số tiền bà L. định chuyển cho kẻ lừa đảo là 82 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Công an xã Hoàn Lão khẩn trương phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng giải thích cho bà L thủ đoạn những kẻ lừa đảo và kịp thời ngăn chặn bà L. chuyển số tiền 82 triệu đồng cho kẻ xấu.

Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. Khi nhận được các cuộc gọi lạ hoặc có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.