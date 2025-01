CSGT Nghệ An đưa cháu bé 5 tuổi bị co giật đi cấp cứu kịp thời

(VTC News) -

Ngày 5/1, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng của trạm vừa hỗ trợ, chuyển cháu bé bị sốt cao, tím tái, co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, lúc 4h ngày 5/1, Tổ công tác số 1 Trạm CSGT Diễn Châu gồm Đại úy Nguyễn Văn Phương (Phó trạm trưởng làm tổ trưởng) cùng các đồng nghiệp tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh TP Vinh thì phát hiện một người đàn ông bồng con nhỏ chạy bộ trên đường với vẻ hốt hoảng.

Lực lượng tuần tra đã tiếp cận nắm tình hình và được người này cho biết tên Phạm Hồng Nguyên (trú xóm 5, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) đang bồng con nhỏ 5 tuổi bị sốt cao, toàn thân tím tái, lên cơn co giật đến bệnh viện.

Lực lượng CSGT đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: CSGT cung cấp)

Ngay lập tức tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dụng khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Tại bệnh viện, bước đầu các y, bác sỹ chẩn đoán cháu bé bị viêm phổi, thiếu máu, sốt cao dẫn đến co giật nên chuyển vào phòng cấp cứu.

Cũng theo lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định.