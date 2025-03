Cột mốc thay da đổi thịt, bứt phá giá trị của 'đảo tỷ phú' Vũ Yên năm 2025

(VTC News) -

Bứt phá giá trị, khẳng định vị thế

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2025, Thành phố Đảo Hoàng gia đón cột mốc tăng trưởng đầu tiên khi Thủy Nguyên chính thức lên thành phố. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự bứt phá của khu vực này khi Hải Phòng dự kiến dành tới hơn hơn 25.000 tỷ đồng cho đầu tư công, tăng 130% so với năm 2024… Trong đó, TP mới Thủy Nguyên là một trong những địa phương hưởng lợi nhiều nhất từ dòng vốn “khủng”.

Ở phía bên kia cầu Hoàng Văn Thụ, Trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố và Trung tâm hội nghị - biểu diễn cũng chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2025. Đây sẽ là thỏi nam châm thu hút một lượng lớn dân cư và du khách đổ về Thủy Nguyên, tạo nên nền móng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Trung tâm hành chính mới của Hải Phòng chuẩn bị đi vào hoạt động.

Đặc biệt, trung tâm hành chính mới của Hải Phòng cũng tác động mạnh mẽ đến dự án BĐS kế cận là Thành phố Đảo Hoàng Gia. Bởi hai tâm điểm này sẽ được kết nối trực tiếp thông qua tuyến đường Đỗ Mười với đường Bắc Nam, đường ra đảo Vũ Yên dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2024-2027.

Riêng tại Vinhomes Royal Island, cột mốc quan trọng trong năm 2025 đến từ việc hoàn thành cầu Hoàng Gia, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm Hải Phòng chỉ còn 5 phút. Nhờ tiến đô thị công thần tốc, cây cầu hơn 2.300 tỷ đồng này sẽ hợp long vào ngày 15/3, thông xe từ ngày 6/8 tới đây.

Cầu Hoàng Gia chuẩn bị hợp long vào ngày 15/3, đi vào khai thác từ tháng 8/2025.

Trước thời điểm dự án hạ tầng quan trọng nhất hoàn thành, Thành phố Đảo Hoàng Gia cũng đưa vào vận hành hàng loạt tiện ích vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đó là sự ra mắt của Bến du thuyền cao cấp Royal Marina cùng những trải nghiệm thượng lưu như dạ tiệc trên sông, du ngoạn cùng di sản.

Đặc biệt, vào hè 2025, “đảo tỷ phú” sẽ tiếp tục khai trương “vũ trụ giải trí” VinWonders Royal Park & Safari, cũng là tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng.

Cùng lực đẩy từ hạ tầng và tiện ích, Vinhomes Royal Island còn được thúc đẩy giá trị nhờ vào nguồn sinh khí đến từ hàng triệu lượt khách lên đảo để tham gia các hoạt động lễ hội đẳng cấp.

Dù mới chỉ bước sang tháng 3 của năm mới, nhưng “đảo tỷ phú” đã và đang sôi động với hàng loạt sự kiện đình đám, như Countdown to Greatness, Lễ hội Hoa xuân Thủy Nguyên, Beauty Fair và tới đây là Đại nhạc hội quy mô hàng đầu khu vực Road to 8WONDER - The Next Icon.

Trải nghiệm sống, vui chơi giải trí tại Vinhomes Royal Island ngày càng đa dạng nhờ vào tiện ích mới liên tục ra mắt.

Mỗi sự kiện hoành tráng được tổ chức, mỗi trải nghiệm hấp dẫn được kiến tạo là những nấc thang mới đưa Thành phố Đảo Hoàng Gia trở thành trung tâm giải trí đẳng nhấp nhất trong khu vực. Đặc biệt, năm 2025, ngành du lịch thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, phần lớn trong đó sẽ bị hấp dẫn bởi sức hút của “điểm đến quốc tế mới” Vinhomes Royal Island.

Món hời bạc tỷ khi đầu tư tại Thành phố Đảo Hoàng Gia

Sự kết hợp giữa hạ tầng, tiện ích và dòng khách du lịch khổng lồ là những yếu tố khiến bất kỳ dự án BĐS nào cũng khao khát được sở hữu. Do đó, giá trị mà giới đầu tư nhận được tại Vinhomes Royal Island không chỉ là những tài sản nắm giữ dài hạn mà còn là cơ hội đầu tư kinh doanh rộng mở.

Từ các ngành dịch vụ giải trí tại gần 2.000 shophouse, nhà phố của phân khu Tài Lộc, cho tới kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng với các khu biệt thự có biển nước mặn đẳng cấp sau nhà, mỗi sản phẩm của “đảo tỷ phú” đều dễ dàng mang lại dòng tiền bền vững. Đây là những lợi thế dành riêng cho chủ sở hữu của Vinhomes Royal Island, bên cạnh những cột mốc tăng giá liên tục xuất hiện theo thời gian.

Cơ hội kinh doanh hấp dẫn đến từ dòng khách khổng lồ đổ về Vinhomes Royal Island mỗi ngày.

Do đó thời điểm hiện tại được xem là cơ hội vàng để nắm bắt cơ hội đầu tư bạc tỷ tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, khi giá đất tại khu vực này đang hấp dẫn hơn nhiều so với thị trường. Cụ thể, giá bán của các sản phẩm biệt thự đẳng cấp tại dự án full tiện ích thượng lưu này đang dao động chỉ từ 80-140 triệu đồng/m2, liền kề từ 80-160/m2 và shophouse mặt sông với số lượng có hạn từ 200-240 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, các khu vực cách “đảo tỷ phú” chỉ khoảng 10-15 phút di chuyển như đường Lạch Tray đang có giá bán dao động từ 180-300 triệu đồng/m2, đường Trần Hưng Đạo từ 200-350 triệu đồng/m2, đường Trần Phú 300-500 triệu đồng/m2… Hay ở ngay phía bên kia của cầu Hoàng Gia, giá BĐS dọc đường Lê Thánh Tông đã đạt đỉnh 200 triệu đồng/m2.

Giá của các sản phẩm tại Thành phố Đảo Hoàng Gia đang “mềm” hơn rất nhiều so với khu vực kế cận.

Dù giá bán cao hơn, nhưng dư địa tăng trưởng của các khu vực “phố cổ” gần như đã đạt giới hạn do thiếu không gian, tiện ích và những xung lực mới. Đó cũng là lý do tạo nên lợi thế cạnh tranh của Vinhomes Royal Island với những giá trị vàng được mang tới từ chất sống hàng hiệu và đầu tư hiệu quả.