CORSAIR trên hành trình xanh: Cam kết tương lai bền vững, giảm dấu chân carbon

(VTC News) -

CORSAIR, thương hiệu quen thuộc với cộng đồng game thủ qua các sản phẩm như bộ nhớ, nguồn máy tính và thiết bị ngoại vi cao cấp, đang thực hiện hành trình "xanh hóa" hoạt động của mình, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Minh bạch hóa tác động môi trường và cam kết Net-zero

Một trong những bước đi quan trọng đầu tiên của CORSAIR trong năm qua là tham gia vào Dự án Công bố Thông tin về Khí hậu (CDP), một nền tảng uy tín toàn cầu. Thông qua CDP, công ty bắt đầu báo cáo minh bạch về lượng phát thải khí nhà kính. Động thái này thể hiện sự minh bạch và là cơ sở để CORSAIR đo lường, xây dựng lộ trình cắt giảm hiệu quả.

CORSAIR đã chính thức tham gia The Climate Pledge, một hiệp ước bảo vệ môi trường do Amazon và Global Optimism khởi xướng, cam kết đạt mức phát thải carbon ròng bằng không (net-zero carbon) vào năm 2040, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu của Thoả thuận Paris về khí hậu. Cam kết mạnh mẽ này đặt CORSAIR vào hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, điển hình là việc sử dụng 100% năng lượng có nguồn gốc tái tạo tại trụ sở chính ở California và cơ sở phân phối chính ở Hà Lan.

Vòng đời sản phẩm xanh và sáng kiến The Revival Series

Trách nhiệm của CORSAIR không chỉ dừng lại ở quy mô vận hành mà còn lan tỏa đến từng sản phẩm. Công ty cam kết tối ưu hóa toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ khâu thiết kế các thiết bị gaming tiết kiệm năng lượng cho đến việc đảm bảo khả năng tái chế khi chúng hết hạn sử dụng.

Một sáng kiến đột phá và đầy ý nghĩa của CORSAIR ra mắt vào năm ngoái là "The Revival Series" thuộc dòng sản phẩm "ECOfurbished" của hãng. Đây là các sản phẩm đã qua sử dụng được CORSAIR tân trang lại một cách tỉ mỉ, đảm bảo hiệu suất hoạt động không thua kém sản phẩm mới nhưng tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững nghiêm ngặt.

Sáng kiến này định nghĩa lại quy trình RMA (ủy quyền trả lại hàng hóa) truyền thống, vốn thường gây lãng phí tài nguyên khổng lồ. Thay vì đưa các sản phẩm có lỗi nhỏ về thẩm mỹ ra bãi rác, hoặc tốn kém chi phí vận chuyển qua lại giữa các nhà máy ở nước ngoài gây phát thải thêm nhiên liệu hóa thạch, ECOfurbished tập trung vào việc chứng nhận lại sản phẩm, giảm thiểu vận chuyển, tái chế phế liệu và sử dụng bao bì bền vững được sản xuất tại địa phương. Toàn bộ hộp đựng sản phẩm của Revival Series được làm từ 100% giấy tái chế, có thể tái chế hoàn toàn, giúp giảm trọng lượng vận chuyển, tiết kiệm nhiên liệu và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.

Với mỗi sản phẩm thuộc Revival Series được bán ra, công ty đóng góp 1 USD cho "Sailors for the Sea" – một tổ chức được vận hành bởi Oceana, một trong những tổ chức bảo tồn đại dương hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, CORSAIR cũng hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận One Tree Planted để góp phần vào các dự án trồng cây, tái tạo màu xanh cho hành tinh.

Thông qua những hành động cụ thể và cam kết dài hạn, CORSAIR đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Chơi game và phát triển bền vững hoàn toàn có thể song hành. CORSAIR không chỉ xây dựng một thương hiệu có trách nhiệm mà còn góp phần thúc đẩy một tương lai, nơi game thủ có thể thỏa mãn đam mê mà không làm tổn hại đến Trái Đất.