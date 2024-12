Congo xác nhận bệnh lạ khiến nhiều người chết là sốt rét

(VTC News) -

Theo USA Today, hồi đầu tháng này, chính quyền Congo cho biết một căn bệnh chưa xác định đã khiến 143 người tử vong tại khu vực y tế Panzi chỉ trong tháng 11. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và nhức mỏi toàn thân.

"Bí ẩn cuối cùng đã được giải mã. Đây là một kiểu sốt rét nặng dưới dạng bệnh lý đường hô hấp", Bộ Y tế Congo thông báo, đồng thời nhấn mạnh tình trạng suy dinh dưỡng tại khu vực trên đã khiến người dân suy yếu và dễ mắc bệnh hơn.

Tuyên bố của cơ quan trên cũng cho biết đã có 592 ca mắc được ghi nhận kể từ tháng 10, với tỷ lệ tử vong ở mức 6,2%.

Một bác sĩ đi thăm khám tại bệnh viện đa khoa ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AP)

Trong thông tin gửi tới tờ USA Today, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của căn bệnh và các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm vẫn đang được thực hiện.

WHO thông tin thêm, một số mẫu bệnh phẩm đã được chuyển tới phòng thí nghiệm của tổ chức này tại Kinshasa – Thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, cách khu vực y tế Panzi khoảng 48 giờ lái xe. Đây là lý do khiến việc xác định căn bệnh kéo dài. Nhiều mẫu bệnh phẩm khác cũng đang trên đường đến phòng thí nghiệm, WHO cho biết.

Lãnh đạo y tế địa phương nói với Reuters rằng thuốc điều trị sốt rét do WHO cung cấp đang được phân phối tại bệnh viện và các trung tâm y tế trong khu vực y tế Panzi. Một phát ngôn viên của WHO cho biết thêm, các bộ dụng cụ y tế dự kiến sẽ đến nơi vào 18/12.

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuần trước cho biết 10 mẫu bệnh phẩm ban đầu từ các bệnh nhân mắc căn bệnh bí ẩn tại Congo dương tính với sốt rét, nhưng ông không loại trừ khả năng những bệnh nhân này có thể mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Theo New York Post, những phát hiện ban đầu cho thấy các ca tử vong có thể liên quan đến hàng loạt các bệnh khác nhau đang lây lan ở phía tây nam Cộng hòa Dân chủ Congo, bao gồm viêm phổi cấp tính, cúm, COVID-19, sởi và sốt rét, trong đó bệnh sốt rét phổ biến ở khu vực này.