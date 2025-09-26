Công ty Vietnam Land - đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise

(VTC News) -

Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị sinh thái ven biển

Vinhomes Green Paradise là dự án trọng điểm do Tập đoàn Vingroup phát triển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Với tổng diện tích 2.870 ha và vốn đầu tư dự kiến 11 tỷ USD, dự án được định vị là siêu đô thị sinh thái biển quy mô hàng đầu Việt Nam.

Dự án được phát triển theo mô hình ESG với ba trụ cột Xanh – Thông minh – Sinh thái. Mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 30%, phần lớn diện tích ưu tiên dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái, mang đến một không gian sống chan hòa với thiên nhiên nhưng vẫn hiện đại và tiện nghi.

Vị trí chiến lược – lợi thế kết nối toàn diện

Vinhomes Cần Giờ tọa lạc ở vị trí độc tôn, nơi ba mặt giáp biển Đông và một mặt giáp rừng ngập mặn nguyên sinh được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 50 đến 55 phút để di chuyển về Quận 1 qua tuyến Nguyễn Hữu Thọ – Lê Văn Lương – Rừng Sác. Dự án cũng chỉ cách TP Vũng Tàu 12km đường thủy, đồng thời gần kề nhiều điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng như biển 30/4, Đảo Khỉ, rừng Vàm Sát.

Hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ với những dự án trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ. Đây là động lực quan trọng để khu vực Cần Giờ phát triển thành trung tâm du lịch và kinh tế biển, gia tăng giá trị lâu dài cho Vinhomes Green Paradise.

Hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch như một siêu quần thể nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí, mang đến hệ thống tiện ích toàn diện cho cư dân và du khách.

Nổi bật trong số đó là Paradise Lagoon rộng 443 ha, bãi biển nhân tạo dài hàng km, Landmark Harbour – cảng tàu quốc tế 5 sao, cùng hệ thống giáo dục – y tế chuẩn quốc tế với trường học Vinschool và bệnh viện Vinmec. Ngoài ra, dự án còn có trung tâm thương mại, quảng trường biển, công viên nước và phố đi bộ, mang lại trải nghiệm sống chuẩn quốc tế ngay tại Cần Giờ.

Công ty Vietnam Land – đại lý phân phối dự án

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định uy tín và năng lực của Vietnam Land trên thị trường bất động sản cao cấp.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land - khẳng định:

“Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra.”

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, phong cách làm việc chuyên nghiệp và tận tâm, Vietnam Land cam kết mang đến cho khách hàng thông tin chính thống, minh bạch cùng giải pháp đầu tư an toàn và bền vững. Vai trò đại lý phân phối giúp Vietnam Land trở thành cầu nối chiến lược, đưa siêu đô thị biển đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với cộng đồng khách hàng và nhà đầu tư.

Công ty Vietnam Land – Đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise - không chỉ là sự hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu uy tín mà còn mở ra cơ hội đầu tư bứt phá tại Cần Giờ. Đây là minh chứng rõ ràng cho vị thế của Vietnam Land trong ngành môi giới và phân phối bất động sản, đồng thời góp phần lan tỏa chuẩn sống xanh, sinh thái và bền vững tại TP.HCM.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP.HCM Văn Phòng Nha Trang: Sth 22.30, Thích Quảng Đức, P Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Hotline: 0912132323 Website: https://vietnamland.vn/