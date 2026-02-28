Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vẫn dừng hoạt động sản xuất

Ngày 27/2, đại diện Ban Công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho biết hiện công nhân Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vẫn đang nghỉ việc do doanh nghiệp chưa bố trí sản xuất trở lại.

Công Ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Theo đại diện Ban Công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, nhà máy Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng có 650 lao động. Trước đó, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) ra thông báo tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Toàn bộ người lao động khối sản xuất tạm nghỉ việc từ ngày 12-1. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày.

Đối với khối hỗ trợ, khối kinh doanh, các trưởng bộ phận sắp xếp, bố trí cán bộ, công nhân viên tạm nghỉ việc hoặc nghỉ luân phiên căn cứ theo công việc thực tế.

Về chế độ, quyền lợi của người lao động, người làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc là 3,7 triệu đồng/người/tháng; làm việc tại các khu vực còn lại được hưởng tiền lương ngừng việc là 5.310.000 đồng/người/tháng. BHXH, BHTN, BHYT và các phúc lợi khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty. Trong thời gian ngừng việc, người lao động giữ liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng quay trở lại làm việc trong trường hợp cần thiết.

Cũng theo Ban Công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, sau thời gian trên, đơn vị tiếp tục thông báo cho người lao động nghỉ thêm 30 ngày do vẫn chưa thể bố trí sản xuất trở lại. Đại diện Ban Công tác Công đoàn cho biết, công ty vẫn bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động, chi trả trước Tết. Về phía Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã rà soát, trợ cấp 50 công nhân Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dịp Tết Nguyên đán, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng nhiều phần quà Tết.

Qua nắm bắt từ phía công đoàn công ty, doanh nghiệp cũng đang cố gắng để người lao động trở lại sản xuất trong tháng 3, tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể. Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tiếp tục bám sát tình hình việc làm của người lao động để có phương án hỗ trợ kịp thời, theo quy định.

Chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) bị đình chỉ hiệu lực

Theo thông tin từ phía doanh nghiệp (ngày 20/1), công ty thực hiện tạm dừng hoạt động sản xuất từ ngày 12/1/2026 do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo Quyết định số 2026- 002/QĐ-CERT ngày 10/1/2026; chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) bị đình chỉ hiệu lực.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm định thịt heo trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Việc các chứng nhận nêu trên bị thu hồi/đình chỉ dẫn đến việc sản phẩm của công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng nhận chất lượng theo quy định, do đó không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường. Tại thời điểm này, công ty đã thông báo thời gian tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa 14 ngày để triển khai các biện pháp khắc phục và cải thiện nhằm sớm được tái cấp các chứng nhận nói trên, ưu tiên một số hành động như kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, bảo đảm hoạt động quản trị doanh nghiệp được duy trì ổn định trong giai đoạn hiện nay; rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời cải tiến và hoàn thiện các quy trình sản xuất; xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn, bao gồm tăng cường kiểm soát nhà cung cấp, công tác kiểm dịch nguyên liệu, quy trình đánh giá tiếp nhận nguyên liệu, bổ sung đánh giá rủi ro và tổ chức đào tạo lại cho người lao động…

Sau khi rà soát, đánh giá tình hình, công ty nhận thấy các hành động để khắc phục cần nhiều thời gian và các điều kiện chủ quan - khách quan, dẫn tới việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài không chỉ dừng lại ở 14 ngày như đã thông báo. Do vậy, hiện tại, công ty chưa thể xác định cụ thể thời điểm tiếp tục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trước đó, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam), cùng TP Hải Phòng, đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn.

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lấy trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; Khởi tố đối với 9 bị can cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 14/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Khởi tố 3 bị can gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ông Trương Sỹ Toàn và 3 cán bộ, nhân viên đều bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, ngày 12/1, Trần Thị Hương (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng), là Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động - Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), đã đến Công an TP Hải Phòng đầu thú.

Bước đầu, Hương khai nhận đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long khi xuất bán hàng hóa ra tỉnh khác để nhận hối lộ khoảng 70 triệu đồng.

Cùng với Trần Thị Hương, Lê Nhật Huy (SN 1990, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng), là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng phòng bán hàng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.