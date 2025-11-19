Công ty cổ phần Yến Sào Nha Trang khai trương Showroom mới tại Phố Huế

(VTC News) -

Showroom thứ 15 của CTCP Yến Sào Nha Trang đã chính thức hoạt động tại 303–305 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường miền Bắc, đưa sản phẩm yến thật chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.

Bước tiến chiến lược tại thị trường phía Bắc

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, CTCP Yến Sào Nha Trang khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu tổ yến tại Việt Nam. Việc hiện diện tại Phố Huế – một trong những tuyến phố sầm uất và giàu truyền thống thương mại – giúp thương hiệu tiếp cận đúng nhóm khách hàng có nhu cầu quà tặng sức khỏe cao cấp và ưu tiên sản phẩm nguồn gốc minh bạch.

Khai trương tòa nhà văn phòng Nest Art & Showroom CTCP Yến Sào Nha Trang.

Ông Tạ Đình Vũ Đàm – P.TGĐ CTCP Yến Sào Nha Trang - chia sẻ:

“Chúng tôi mong muốn mang sản phẩm đến gần hơn với người dân Hà Nội, tăng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm yến sào thật đạt tiêu chuẩn quốc tế, được sản xuất bằng quy trình hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn hương vị và giá trị nguyên bản của yến Nha Trang”.

Concept showroom: Nha Trang thu về trong từng vị yến

Showroom mới được thiết kế theo concept “Nha Trang thu về trong từng vị yến” tái hiện không gian thanh khiết, gần gũi với thiên nhiên, mang đậm hơi thở của vùng biển miền Trung nơi khởi nguồn của những tổ yến tinh túy nhất Việt Nam.

Showroom Phố Huế được xem là “không gian trải nghiệm yến thật”, nơi khách hàng có thể:

Trực tiếp quan sát quy trình tinh chế tổ yến thông qua các video giới thiệu.

Trải nghiệm sản phẩm yến chưng sẵn, tinh chất yến, tổ yến ăn liền, Sữa chua sấy khô,… trong không gian đầy cảm hứng.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP, FDA, USDA, GMP, GACC... mà thương hiệu đã đạt được.

Cam kết “yến thật” – chuẩn quốc tế

CTCP Yến Sào Nha Trang kiên định với nguyên tắc sản xuất 100% tổ yến nguyên chất, không pha trộn, không làm giả. Mỗi sản phẩm đều được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, dán tem chống hàng giả của Bộ Công an và có mã QR kiểm chứng thông tin điện tử.

Danh mục sản phẩm tại showroom bao gồm:

Tổ yến tinh chế – giữ nguyên cấu trúc sợi yến, đạt độ khô – giòn tự nhiên.

Tổ yến ăn liền – sản phẩm tiên phong giúp sử dụng nhanh gọn mà vẫn đủ dưỡng chất.

Tinh chất yến Collagen, Linh chi, Đông trùng hạ thảo – dòng sản phẩm cao cấp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Nước yến chưng sẵn, cà phê yến, sữa chua khô tổ yến – sản phẩm tiện lợi phù hợp nhịp sống hiện đại.

Các sản phẩm được nghiên cứu sâu về tỷ lệ dinh dưỡng, khả năng hấp thu và công nghệ chưng tách hoạt chất, bảo toàn 18–20 loại axit amin cùng hơn 31 nguyên tố vi lượng tự nhiên trong yến.

Mang tinh hoa Việt đến gần hơn người tiêu dùng Thủ đô

Hà Nội là thị trường trọng điểm trong chiến lược kinh doanh của CTCP Yến Sào Nha Trang, nơi nhu cầu quà biếu cao cấp với các sản phẩm tự nhiên, chất lượng cao đang gia tăng mạnh mẽ. Sự hiện diện của showroom tại trung tâm Phố Huế giúp thương hiệu kết nối tốt hơn với người tiêu dùng bản địa và du khách.

Song song với hệ thống Showroom, công ty cũng đẩy mạnh kênh bán hàng online, bao gồm website chính thức, sàn thương mại điện tử, Zalo Mini App,…nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn, tiện lợi.

Nhu cầu quà biếu cao cấp với các sản phẩm tốt cho sức khỏe, chất lượng cao gia tăng mạnh mẽ.

Kết nối tinh hoa khẳng định vị thế

Sự hiện diện của Showroom CTCP Yến Sào Nha Trang tại Hà Nội và trải dài trên các tỉnh thành phố lớn khác như TP.HCM, Nha Trang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Huế, Tiền Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng,.. là minh chứng cho bước phát triển mạnh mẽ của thương hiệu, từ một sản phẩm truyền thống trở thành biểu tượng của sự tinh tế, chuẩn mực và niềm tự hào quốc gia.

Cùng tìm hiểu và thường xuyên cập nhật chương trình Ưu đãi của CTCP Yến Sào Nha Trang tại website: https://ysnt.vn/

Khách hàng mua sắm và trải nghiệm hoạt động trong ngày đầu khai trương Showroom.

Sự kiện khai trương – dấu mốc kết nối thương hiệu và cộng đồng

Nhân dịp khai trương, CTCP Yến Sào Nha Trang tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm “Một ngày với yến thật” tại showroom Phố Huế, bao gồm:

Trải nghiệm thử các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.

Chương trình ưu đãi đặc biệt khi mua hàng như: tặng 1 lốc nước yến 6 lon sản phẩm mới Xáo Tam Phân Hoặc Nấm Linh Chi, Voucher nghỉ dưỡng tại Nha Trang Prince, và nhiều quà tặng hấp dẫn khác dành từ ngày 17/11 – 30/11/2025.