Công ty bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Theo báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2025 vừa công bố, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) cho biết 6 tháng đầu năm đã báo lãi ròng gần 834 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này giúp doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế đã kéo dài nhiều năm. Trên báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hoàng Anh Gia Lai đã ghi nhận mức dương gần 400 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Với kết quả nửa đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận, mức mục tiêu được dự kiến nâng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính soát xét bán niên do đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện tiếp tục đưa ra lưu ý quan trọng: Nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng, cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, công ty vi phạm một số cam kết trái phiếu, chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn.

Kiểm toán cho biết nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt tài sản ngắn hạn hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Quang Thịnh).

Trả lời về vấn đề này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và tái cơ cấu nợ. Doanh nghiệp đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh các điều khoản vi phạm, đồng thời lấy ý kiến cổ đông về phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Ban lãnh đạo khẳng định báo cáo tài chính vẫn được lập trên giả định hoạt động liên tục, với nguồn thu từ xuất khẩu chuối và sầu riêng làm nền tảng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 9.900 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng, riêng vay tài chính hơn 9.300 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giữ giảm từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng.

Một tín hiệu tích cực khác là ngày 22/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ 26/8. Trước đó, mã này bị gắn cảnh báo từ tháng 10/2022 sau khi công bố lỗ sau thuế năm 2021. Việc khắc phục lỗ lũy kế đã mở đường giúp HAG thoát diện cảnh báo, qua đó củng cố tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.