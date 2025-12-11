Công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 10 là bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đưa ra tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 11/12.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên.

Bà Tạ Thị Yên cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét, quyết định rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

"Có thể khẳng định việc kiện toàn nhân sự lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cho trước mắt mà còn cho cả cả nhiệm kỳ tiếp theo, đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước. Việc này bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh.

Theo bà Tạ Thị Yên, các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn đều giữ các vị trí then chốt trong tổ chức bộ máy. Vì vậy, việc kịp thời kiện toàn nhân sự cũng giúp bảo đảm được sự thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành và không để khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào.

Liên quan đến chất lượng cán bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khẳng định quy trình nhân sự tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, bài bản và đúng quy định.

Điều này thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào công tác cán bộ và vào sự giám sát tối cao của Quốc hội.

"Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo còn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời là bước chuẩn bị cần thiết cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI", bà Tạ Thị Yên nêu rõ.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, đây là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân và phát triển đất nước.