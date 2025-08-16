Công nhân tử vong khi thi công hầm cống tại Đắk Lắk

(VTC News) -

Trưa 16/8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đưa thi thể anh Nguyễn Văn H. (SN 1988, xã Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai) lên khỏi miệng cống để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (30 Duy Tân, phường Tuy Hòa).

Anh H. là nhân viên Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật môi trường Thủy Siêu (phường Diên Hồng, Gia Lai).

Lực lượng chức năng vớt nạn nhân lên khỏi miệng cống.

Khoảng 6h cùng ngày, anh H. cùng một thợ phụ nhận hợp đồng thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc thi công, anh H. không may bị rơi xuống hố và mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Tuy Hòa có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, đưa nạn nhân lên miệng hố. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam công nhân đã tử vong.

Khu vực anh H. rơi xuống tử vong.

Được biết, công trình do Ban quản lý Dịch vụ công ích Tuy Hòa làm chủ đầu tư, anh H. cùng một nhân viên phụ khác được phân công thi công gói thầu sửa chữa hầm cống tại đây.