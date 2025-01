Công nhân ôm đồ tháo chạy khỏi công ty gỗ đang cháy ở Bình Dương

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 20/1, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ Công ty Hào Phong (đường An Phú 19, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cùng lúc đó, hàng chục công nhân trong công ty tháo chạy ra ngoài.

Công nhân hỗ trợ giải cứu hàng hoá.

Sau đó không lâu, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ công an TP Thuận An và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Lực lượng chức năng vừa tổ chức dập lửa, vừa tưới nước làm mát khu vực xung quanh để ngăn lửa cháy lan trên diện rộng.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các công nhân đang ăn trưa. Hoảng loạn, công nhân bỏ cơm để ôm đồ tháo chạy. Một số người hỗ trợ giải cứu hàng hóa.

Đến 13h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa và di chuyển tài sản trong nhà xưởng công ty.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Công nhân tháo chạy khỏi hiện trường vụ cháy.

Trước đó, tháng 7/2024, Bình Dương xảy ra vụ cháy tại Công ty gỗ Ly Long (phường Khánh Bình, TP Tân Uyên).

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa khởi phát từ khu vực chuyền sơn trong nhà máy.

Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ nỗ lực dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng chia thành nhiều nhóm, vừa khống chế đám cháy bên trong nhà xưởng, vừa ngăn cháy lan trên diện rộng, nhằm hạn chế thiệt hại.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, may mắn không thiệt hại về người.