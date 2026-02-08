Công nghệ 8/2: Anthropic công kích OpenAI trước trận Super Bowl

(VTC News) -

Anthropic tung quảng cáo Super Bowl công kích OpenAI

Anthropic đã chi hàng triệu USD để phát sóng quảng cáo trong trận Super Bowl LX, nhằm chỉ trích đối thủ OpenAI vì kế hoạch đưa quảng cáo vào phiên bản miễn phí của ChatGPT. Đây là lần đầu tiên Claude - chatbot của Anthropic - xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo Super Bowl, đánh dấu bước đi táo bạo trong cuộc cạnh tranh giữa các công ty AI.

Trong đoạn quảng cáo, một thanh niên trẻ đang tập thể hình nhận lời khuyên từ một “chatbot” nhưng bị chen ngang bởi quảng cáo giày. Thông điệp kết thúc: "Ads are coming to AI. But not to Claude". (tạm dịch: Quảng cáo đang tràn vào AI. Nhưng không phải với Claude.)

Hình ảnh quảng cáo của Anthropic với thông điệp được cho là công kích OpenAI. (Nguồn: Mediapost)

Anthropic muốn nhấn mạnh sự khác biệt giữa họ và OpenAI. Đây là cách Anthropic khẳng định rằng trải nghiệm trò chuyện với Claude sẽ thuần túy, không bị gián đoạn bởi yếu tố thương mại, nhằm tạo niềm tin và sự thoải mái cho người dùng.

Quảng cáo sẽ chính thức xuất hiện ngày 8/2, với một spot phát sóng 30 phút trước giờ khai mạc và một spot khác trong hiệp 1 của trận đấu chung kết giải NFL mùa 2025 - sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ.

MLB cho phép cầu thủ trở thành nhân vật AI

Major League Baseball (MLB) - giải bóng chày nhà nghề Mỹ vừa ký thỏa thuận với công ty công nghệ Genies để tạo ra các nhân vật AI dựa trên cầu thủ. Những avatar này có thể trò chuyện và tương tác trực tiếp với người hâm mộ, mở ra cách tiếp cận mới giữa cầu thủ và khán giả trong kỷ nguyên số.

Một trận đấu thuộc giải MLB giữa hai đội Kansas City Royals và The Washington Nationals. (Nguồn: Charlie Riedel)

Theo thỏa thuận, mỗi nhân vật AI sẽ phản ánh giọng nói và sở thích của cầu thủ ngoài đời thực. Genies có quyền thu phí cho các cuộc trò chuyện, trải nghiệm trong ứng dụng và các sản phẩm kỹ thuật số liên quan. Tuy nhiên, công ty chưa tiết lộ danh sách cầu thủ nào sẽ được đưa vào giai đoạn đầu tiên.

Đây là bước đi mang tính thử nghiệm, cho thấy MLB đang tìm cách kết hợp thể thao truyền thống với công nghệ AI để tăng sự gắn kết với người hâm mộ. Nếu thành công, mô hình này có thể trở thành xu hướng mới trong ngành thể thao, nơi cầu thủ không chỉ hiện diện trên sân mà còn trong không gian số.

Apple đưa AI chatbot vào CarPlay

Apple đang nghiên cứu cách tích hợp các ứng dụng chatbot AI như ChatGPT, Claude và Gemini vào hệ thống CarPlay. Theo nguồn tin từ Bloomberg, mục tiêu là cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với chatbot ngay trên màn hình xe, bên cạnh các ứng dụng quen thuộc như Apple Music, nhắn tin và điều hướng.

Giao diện CarPlay hiển thị ứng dụng AI chatbot trên màn hình xe. (Nguồn: Apple)

CarPlay hiện hoạt động bằng cách kết nối iPhone với hệ thống giải trí của xe, hiển thị ứng dụng trên màn hình trung tâm. Phiên bản CarPlay Ultra thế hệ mới còn mở rộng sang bảng đồng hồ kỹ thuật số trước mặt tài xế, cho phép kiểm soát một số cài đặt xe. Việc bổ sung chatbot AI có thể khiến Siri - trợ lý giọng nói của Apple - phải "nhường chỗ" trong trải nghiệm lái xe.

Động thái này cho thấy Apple đang tìm cách bắt kịp xu hướng AI trong ngành ô tô, nơi các hãng công nghệ và xe hơi đều muốn biến cabin thành không gian thông minh. Nếu thành công, CarPlay sẽ trở thành nền tảng giao tiếp AI ngay trên vô lăng, mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa Siri và các chatbot hàng đầu.