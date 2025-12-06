Công nghệ 6/12: Đại học Bách khoa và Huawei hợp tác phát triển nhân tài ICT

(VTC News) -

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei hợp tác phát triển nhân tài ICT

Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực ICT và tăng cường liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược phát triển nhân tài ICT. (Nguồn: Huawei Việt Nam)

Ông Ivan Liu – Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam – cho biết Huawei vinh dự đồng hành cùng HUST trong hành trình phát triển nhân tài ICT cho Việt Nam. Công ty cam kết cung cấp nguồn lực học thuật tiên tiến thông qua Huawei ICT Academy, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức mới nhất về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, viễn thông và CNTT.

Ngoài ra, Huawei sẽ mở rộng cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời triển khai các sáng kiến giáo dục thông minh tại Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng môi trường học tập số hiện đại, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao.

Quỹ Kiến tạo Ước mơ và Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa

Chiều 5/12/2025, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (do VNG bảo trợ) phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Thiết Ống và Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa do Quỹ Kiến tạo Ước mơ phối hợp cùng Bộ Công an thực hiện, hỗ trợ người dân vùng cao ổn định cuộc sống. (Nguồn: VNG)

Trong đợt này, 16 căn nhà mới và 3 căn được sửa chữa đã được bàn giao tại xã Thiết Ống, cùng 4 căn nhà mới tại xã Điền Lư. Ngoài ra, đoàn cũng trao hơn 60 phần quà thiết yếu cho người khuyết tật tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên tới 2,3 tỷ đồng.

Apple tiếp tục biến động nhân sự cấp cao

Apple vừa công bố thêm hai sự ra đi quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo. Kate Adams, người giữ vai trò Tổng cố vấn pháp lý từ năm 2017, sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2026. Song song, Lisa Jackson – Phó chủ tịch phụ trách Môi trường, Chính sách và Sáng kiến xã hội – cũng sẽ rời công ty vào tháng 1/2026.

Để thay thế, Apple đã bổ nhiệm Jennifer Newstead, cựu Giám đốc pháp lý của Meta, làm Tổng cố vấn mới từ ngày 1/3/2026. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Mỹ, bao gồm cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao và luật sư tại Nhà Trắng. Newstead sẽ giám sát cả mảng Pháp lý và Quan hệ Chính phủ, trực tiếp báo cáo cho CEO Tim Cook.

Jennifer Newstead tại TechCrunch Disrupt – người sẽ đảm nhận vai trò Tổng cố vấn mới của Apple từ tháng 3/2026, giữa làn sóng thay đổi lãnh đạo cấp cao tại công ty. (Nguồn: Techcrunch)

Trong thời gian Adams tại vị, Apple phải đối mặt với nhiều vụ kiện và quy định chống độc quyền liên quan đến thị trường ứng dụng. Còn Jackson đã đóng góp lớn cho các sáng kiến khí hậu, giúp Apple giảm hơn 60% lượng khí thải toàn cầu so với năm 2015, đồng thời thúc đẩy các chương trình về công bằng chủng tộc và đa dạng.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Apple liên tục mất nhiều lãnh đạo cấp cao khác, từ giám đốc AI John Giannandrea, giám đốc thiết kế Alan Dye, cho đến COO Jeff Williams. Công ty cũng bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua AI, khi phải trì hoãn Siri AI và dựa vào công nghệ của Google.

Gemini – từ khóa nóng nhất năm 2025

Theo Google, Gemini đã trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu trong năm 2025, phản ánh sức hút mạnh mẽ của mô hình AI mới này.

Gemini được giới thiệu như thế hệ tiếp theo của trí tuệ nhân tạo, với khả năng xử lý đa phương thức – tức là có thể hiểu và kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, thậm chí cả mã lập trình trong cùng một ngữ cảnh.

Giao diện nâng cấp Gemini - bước tiến mới của Google trong cuộc đua AI. (Nguồn: Techcrunch)

Điểm nổi bật của Gemini là khả năng suy luận nâng cao, giúp AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn phân tích, đưa ra giải pháp phức tạp. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng AI vào nghiên cứu khoa học, y tế, và sáng tạo nội dung.

Sự quan tâm lớn đến Gemini cũng phản ánh cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI, khi các công ty công nghệ hàng đầu đều chạy đua để phát triển mô hình mạnh hơn, thông minh hơn. Với việc trở thành từ khóa tìm kiếm số một, Gemini đã chứng minh sức ảnh hưởng vượt ra ngoài giới công nghệ, lan rộng đến công chúng toàn cầu.

EU phạt X của Elon Musk 120 triệu Euro

Liên minh châu Âu vừa ra quyết định phạt nền tảng X của Elon Musk 120 triệu euro (140 triệu USD) vì vi phạm các quy định trong Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Đây là lần đầu tiên EU đưa ra quyết định “không tuân thủ” kể từ khi bộ luật này có hiệu lực.

Theo Ủy ban châu Âu, nền tảng X đã vi phạm ba yêu cầu minh bạch quan trọng. Trước hết, hệ thống dấu tích xanh bị đánh giá là một “thiết kế gây hiểu lầm”, khiến người dùng dễ bị lừa đảo hoặc thao túng. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quảng cáo của X thiếu sự minh bạch cần thiết, gây khó khăn cho việc phát hiện các quảng cáo giả mạo cũng như những chiến dịch ảnh hưởng có tổ chức.

Cuối cùng, nền tảng này còn đặt ra nhiều rào cản không cần thiết đối với các nhà nghiên cứu khi họ muốn tiếp cận dữ liệu công khai, từ đó cản trở quá trình nghiên cứu về các rủi ro hệ thống mà người dùng châu Âu phải đối mặt.

Mạng xã hội X đang đối mặt với áp lực pháp lý. (Nguồn: Getty Images)

Phía EU khẳng định quyết định này không nhằm “nhắm vào” công ty Mỹ, mà dựa trên quy trình dân chủ và luật pháp chung. Tuy nhiên, động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng với Washington, khi Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích EU là “ép buộc kiểm duyệt” và “tấn công công ty Mỹ”.

X chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó, EU đã từng cảnh báo về các vi phạm của nền tảng này từ giữa năm 2024. Song song, Ủy ban cũng vừa kết thúc một vụ việc khác liên quan đến TikTok sau khi công ty này cam kết cải thiện minh bạch quảng cáo.