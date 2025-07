Công nghệ 3/7: Ra mắt hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng ứng dụng AI thuần Việt

(VTC News) -

Ra mắt Hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS ứng dụng AI

Công ty cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia (NCS) đã ra mắt hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS. Hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS được xây dựng kết hợp giữa công nghệ giám sát hiện đại, kinh nghiệm thực tế, ứng dụng AI và sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để hình thành hệ thống bảo vệ đa lớp hiệu quả.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái gồm: Tường lửa thế hệ mới; nền tảng tình báo an ninh mạng; an ninh mạng điểm cuối; trung tâm giám sát an ninh mạng NCS SOC (gồm giải pháp quản lý, phân tích sự kiện an ninh mạng tập trung); nền tảng điều phối, ứng phó sự cố.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS do các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ. (Nguồn: NCS)

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ, kiến trúc sư trưởng hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng NCS, cho biết, NCS cập nhật hơn 300 kỹ thuật tấn công phổ biến của tin tặc, huấn luyện 12 mô hình AI chuyên biệt, giúp tăng khả năng nhận diện nguy cơ an ninh mạng và giảm bớt vận hành thủ công.

Các sản phẩm an ninh mạng NCS trong hệ sinh thái do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ. Hệ sinh thái sản phẩm NCS không chỉ cung cấp giải pháp bảo vệ, mà còn góp phần nâng cao nội lực, từng bước xây dựng công nghệ an ninh mạng chủ quyền của Việt Nam...

MobiFone và VPBank hợp tác triển khai hệ sinh thái số viễn thông - tài chính tích hợp

Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa viễn thông và tài chính – ngân hàng, mở rộng dịch vụ số.

VPBank và MobiFone hợp tác thúc đẩy kinh doanh số. (Nguồn: MobiFone)

Điểm nhấn đầu tiên trong hợp tác lần này là việc hai bên phối hợp triển khai giải pháp thanh toán số toàn diện mobiPOS dành cho lĩnh vực hành chính công. Giải pháp này tích hợp hệ thống thanh toán không tiền mặt giữa nền tảng mobiPOS của MobiFone và các giải pháp thanh toán của VPBank như SmartPOS, SoftPOS, QR Payment, Ecompay… qua đó hỗ trợ các cơ quan Nhà nước, trung tâm hành chính công, và các điểm giao dịch công cộng trong việc hiện đại hóa quy trình thu – chi, tăng cường tính minh bạch, tiện lợi và an toàn cho người dân.

Hai bên cũng đang hợp tác triển khai mô hình ngân hàng đại lý (Agent Banking) trên mạng lưới điểm bán, cửa hàng MobiFone trên toàn quốc. Mô hình này khi được triển khai sẽ cho phép người dân tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản như mở tài khoản eKYC, nạp/rút tiền liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn, nạp cước viễn thông, đăng ký thẻ tín dụng và vay tiêu dùng… thông qua hạ tầng sẵn có của MobiFone.

Microsoft cắt giảm 9.000 nhân sự, Xbox chịu ảnh hưởng nặng nề

Microsoft vừa xác nhận sẽ sa thải khoảng 9.100 nhân viên – tương đương 4% lực lượng lao động toàn cầu – trong đợt cắt giảm mới nhất, tiếp nối chuỗi sa thải kéo dài suốt năm qua. Đáng chú ý, bộ phận Xbox (Microsoft Gaming) là một trong những đơn vị bị ảnh hưởng nặng nhất.

Theo thông tin từ nội bộ, các studio game như King (Candy Crush) sẽ cắt giảm 10% nhân sự, tương đương 200 người. Studio Turn 10 (Forza Motorsport) mất hơn 70 nhân viên, trong khi hai tựa game lớn là Perfect Dark và Everwild bị hủy bỏ hoàn toàn. Studio The Initiative – đơn vị phát triển Perfect Dark – cũng sẽ đóng cửa.

Microsoft liên tục cắt giảm lao động từ đầu năm. (Nguồn: Verge)

Phil Spencer, Giám đốc Xbox, cho biết việc tái cấu trúc nhằm tăng tính linh hoạt, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược và loại bỏ các tầng quản lý trung gian. Ông nhấn mạnh rằng những quyết định này không phản ánh năng lực hay đóng góp của các nhân viên bị ảnh hưởng.

Đây là đợt cắt giảm lớn thứ ba chỉ trong vòng hai tháng, sau khi Microsoft sa thải hơn 6.000 người vào tháng 5 và thêm 305 người vào tháng 6. Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty đã liên tục tinh giản nhân sự tại các mảng game, HoloLens và điện toán đám mây Azure.

Tesla đối mặt năm thứ hai liên tiếp sụt giảm doanh số, bất chấp nỗ lực kích cầu

Tesla vừa công bố doanh số quý II/2025 đạt 384.122 xe. Đây là quý thứ hai liên tiếp có kết quả yếu, khiến công ty đứng trước nguy cơ doanh số cả năm tiếp tục giảm sau cú trượt dài năm 2024.

Một chiếc xe tự lái được thử nghiệm của Tesla. (Nguồn: Techcrunch)

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu suy yếu đối với các mẫu xe hiện tại, bất ổn chính trị liên quan đến CEO Elon Musk, và hiệu quả hạn chế từ các chiến dịch giảm giá, khuyến mãi lãi suất thấp. Dù đã nâng cấp nhẹ các dòng xe và tung ra dịch vụ Robotaxi thử nghiệm tại Austin (Texas), Tesla vẫn chưa thể đảo ngược xu hướng đi xuống.

Đáng chú ý, quý II là giai đoạn đầu tiên Tesla hoạt động toàn phần kể từ khi Musk tham gia chính quyền Trump – động thái gây ra làn sóng biểu tình “Tesla Takedown” trên toàn nước Mỹ. Một số dây chuyền sản xuất Model Y và Cybertruck cũng bị gián đoạn trong tháng 5.

Trong bối cảnh các đối thủ như Ford, Hyundai, Kia cũng ghi nhận doanh số EV sụt giảm, chỉ riêng General Motors là có tăng trưởng nhờ loạt mẫu xe mới. Tesla dự kiến công bố báo cáo tài chính quý II vào ngày 23/7 tới, trong đó sẽ hé lộ tác động cụ thể của giai đoạn khó khăn này.