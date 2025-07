Công nghệ 29/7: Hành động chiến lược về dữ liệu trong chuyển đổi số

(VTC News) -

Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 214/NQ-CP nhằm thúc đẩy việc tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng kiến trúc hệ thống và nền tảng dùng chung kết nối toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo liên thông và chia sẻ dữ liệu đồng bộ giữa các cơ quan.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu rà soát, chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Nghị quyết số 214NQ-CP nhằm thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện. (Nguồn: Báo chính phủ)

Để hoàn thiện thể chế, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể và Khung quản trị dữ liệu, cùng với các văn bản pháp lý quy định chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan. Đồng thời, các Bộ ngành cần rà soát pháp luật nhằm công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử.

Chính phủ ưu tiên tập trung hoàn thiện 11 cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu như đất đai, tài chính, giáo dục, y tế, hộ tịch... Các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu trên nền tảng số thống nhất, phục vụ cải cách hành chính và quản lý Nhà nước.

Về hạ tầng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì xây dựng Khung Kiến trúc quốc gia số, đảm bảo khả năng kết nối giữa các khối cơ quan. Mạng truyền số liệu chuyên dùng sẽ được nâng cấp theo mô hình tập trung, hiện đại, bảo mật cao.

Cuối cùng, Chính phủ thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu do Thủ tướng làm Trưởng ban, nhằm giám sát, điều phối toàn bộ hoạt động xây dựng và khai thác dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

KOL sẽ có “mái nhà chung” nhằm lan tỏa thông tin tích cực

Tại tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức ngày 28/7, các chuyên gia cho biết Việt Nam sẽ thành lập Liên minh KOL Việt Nam trong tháng 8. Liên minh này nhằm quy tụ những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh chống tin sai lệch và thúc đẩy kỹ năng an toàn số.

Đại diện Cục A05 (Bộ Công an) nhấn mạnh, KOL/KOC không chỉ là công cụ marketing mà còn là biểu tượng “sức mạnh mềm” trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý hiện nay vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển, chế tài xử lý còn nhẹ, thiếu tính răn đe.

Ông Nguyễn Tiến Cường, đại diện Cục A05, phát biểu tại tọa đàm. (Nguồn: NCA)

Ngoài việc thành lập liên minh, chương trình thúc đẩy ảnh hưởng có trách nhiệm của KOL cũng sẽ được triển khai, với các quy tắc cộng đồng đề cao tính minh bạch và tự kiểm soát nội dung.

Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng được thăng quân hàm Trung tướng

Bộ Quốc phòng vừa thăng quân hàm Trung tướng cho ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel. Không chỉ là lãnh đạo cấp cao, ông Thắng còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng Viettel trở thành lực lượng tiên phong phát triển công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel. (Nguồn: Viettel)

Dưới sự dẫn dắt của ông, Viettel tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, mạng 5G, 6G và hệ sinh thái tự chủ. Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất chip, thương mại hóa thiết bị 5G-Advanced vào năm 2027 và thử nghiệm thiết bị 6G vào giai đoạn 2028–2030.

Ông Thắng cũng kiến nghị nhiều chính sách đặc biệt nhằm thu hút chuyên gia công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ sâu của Việt Nam.

Tesla đặt hàng chip AI từ Samsung trong thỏa thuận nhiều năm

Samsung vừa ký hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD với Tesla để sản xuất chip bán dẫn từ nay đến cuối năm 2033, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực phục hồi mảng foundry (gia công chip) vốn đang gặp khó khăn của tập đoàn.

Samsung sẽ sản xuất các chip AI tiên tiến dành cho Tesla, sử dụng trong hệ thống máy tính tự lái trên xe điện. Những con chip này sẽ xử lý dữ liệu từ cảm biến, camera, radar...

Chip AI của Samsung. (Nguồn: Digit)

Đây là thỏa thuận nhiều năm nhằm cung cấp dòng chip thế hệ mới, dự kiến sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến ở tiến trình 2 nanomet. Hợp đồng này có thể giúp Samsung tăng trưởng doanh thu mảng foundry khoảng 10% mỗi năm, theo giới phân tích.

Thỏa thuận với Tesla được xem là tín hiệu tích cực cho năng lực công nghệ sắp tới của Samsung, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang nỗ lực cạnh tranh với đối thủ dẫn đầu thị trường là TSMC – nhà sản xuất chip có thị phần toàn cầu lên tới 67,6%, trong khi Samsung chỉ nắm giữ 7,7%.