Công nghệ 26/12: Zalo góp mặt Top 10 toàn cầu, Bưu điện Pháp lao đao vì tin tặc

(VTC News) -

Top 10 nền tảng nhắn tin toàn cầu, 1 đại diện Việt Nam góp mặt

Zalo vừa được Cloudflare Radar công bố lọt vào Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng cho một sản phẩm “Make in Việt Nam” trên bản đồ Internet toàn cầu.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, Zalo đứng thứ 9 trong danh sách các dịch vụ nhắn tin toàn cầu, vượt qua KakaoTalk. Bảng xếp hạng còn có những tên tuổi lớn như WhatsApp, Telegram, WeChat và LINE.

Bảng xếp hạng những nền tảng nhắn tin phổ biến trên thế giới 2025. (Nguồn: Cloudflare Radar)

Tại thị trường Việt Nam, Zalo tiếp tục dẫn đầu nhóm nền tảng nhắn tin, vượt qua hàng loạt ứng dụng quốc tế như Messenger, Viber, WhatsApp hay Telegram. Kết quả này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu khác, cho thấy mức độ phổ biến và ảnh hưởng ngày càng lớn của Zalo trong đời sống số của người Việt.

Sự xuất hiện của Zalo trong bảng xếp hạng toàn cầu được xem là minh chứng cho năng lực công nghệ và sức ảnh hưởng của các sản phẩm Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế trên bản đồ Internet thế giới.

Bưu điện quốc gia Pháp bị tê liệt vì tấn công mạng

Một nhóm tin tặc có tên Noname057 đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công mạng lớn nhằm vào La Poste, bưu điện quốc gia Pháp, ngay trước dịp Giáng sinh.

Theo cơ quan công tố Paris, sau khi nhóm này đưa ra tuyên bố, Cơ quan tình báo nội địa DGSI đã tiếp quản cuộc điều tra. Noname057 trước đó từng bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công mạng ở châu Âu, bao gồm cả trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan.

Một chiếc xe điện của La Poste với thông điệp chuyển đổi Xanh. (Nguồn: Martial Trezzini)

Cuộc tấn công lần này là dạng tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), khiến hệ thống máy tính trung tâm của La Poste bị tê liệt. Hậu quả là nhân viên không thể theo dõi đơn hàng, còn dịch vụ thanh toán trực tuyến của ngân hàng trực thuộc La Poste cũng bị gián đoạn.

Đây là cú đánh mạnh vào La Poste – doanh nghiệp vận chuyển 2,6 tỷ bưu kiện mỗi năm và có hơn 200.000 nhân viên – đúng vào mùa cao điểm cuối năm.

Điện thoại ngoại tăng mạnh tại Trung Quốc

Theo số liệu từ Viện Hàn lâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT), lượng điện thoại di động mang thương hiệu nước ngoài bán ra tại Trung Quốc trong tháng 11/2025 đã tăng tới 128,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng, thị trường Trung Quốc ghi nhận 30,16 triệu máy được xuất xưởng trong tháng, tăng nhẹ 1,9% so với năm ngoái. Trong đó, riêng nhóm điện thoại ngoại chiếm 6,93 triệu máy, với iPhone của Apple là đại diện nổi bật.

Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu đối với các thương hiệu quốc tế đang hồi phục mạnh mẽ, bất chấp cạnh tranh gay gắt từ các hãng nội địa. Đây cũng là tín hiệu quan trọng về xu hướng tiêu dùng công nghệ tại thị trường lớn nhất thế giới.