Công nghệ 19/01: TikTok phát trực tiếp World Cup 2026, Mac Mini M4 giảm giá mạnh

(VTC News) -

TikTok bắt tay FIFA phát sóng trực tiếp World Cup 2026

TikTok vừa trở thành nền tảng ưu tiên của FIFA cho kỳ World Cup 2026, mở ra một kỷ nguyên mới trong cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Thỏa thuận này cho phép TikTok phát sóng trực tiếp một phần các trận đấu, đồng thời sản xuất nội dung gốc và tương tác đa dạng dành riêng cho người dùng mạng xã hội.

TikTok trở thành đối tác phát sóng trực tiếp World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 6 tại Bắc Mỹ. (Nguồn: FIFA)

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, trải dài trên 16 thành phố thuộc Canada, Mexico và Mỹ. Với vai trò là đối tác chính thức, TikTok sẽ cung cấp một trung tâm nội dung World Cup, nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin trận đấu, mua vé, xem lịch thi đấu và sử dụng các công cụ tương tác như sticker, bộ lọc tùy chỉnh.

Theo Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström, mục tiêu của tổ chức là “chia sẻ sự phấn khích của World Cup 2026 với càng nhiều người hâm mộ càng tốt”. Việc hợp tác với TikTok được kỳ vọng sẽ thu hút thế hệ trẻ và mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của giải đấu.

Mac Mini M4 giảm giá còn 499 USD trên Amazon

Apple vừa mang đến tin vui cho người dùng khi mẫu Mac Mini M4 được giảm giá mạnh trên Amazon. Phiên bản cơ bản với 16GB RAM và 256GB SSD hiện có giá 499 USD, thấp hơn 100 USD so với mức niêm yết ban đầu 599 USD.

Mac Mini M4 với thiết kế tối giản và hiệu năng mạnh mẽ. (Nguồn: Apple)

Ngoài ra, các phiên bản cấu hình cao hơn cũng được giảm giá đáng kể. Mẫu 16GB RAM/512GB SSD giảm xuống còn 689 USD (tiết kiệm 110 USD), trong khi bản 24GB RAM/512GB SSD có giá 889,99 USD (giảm 109 USD). Đặc biệt, phiên bản Mac Mini M4 Pro cũng được khuyến mãi, hiện còn 1.269,99 USD, giảm tới 129 USD.

Mac Mini M4 được Apple giới thiệu cuối năm 2024 với thiết kế nhỏ gọn hơn thế hệ trước, tích hợp chip M4 và M4 Pro mạnh mẽ. Đây được xem là một trong những sản phẩm có tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất của Apple, phù hợp cho cả người dùng phổ thông lẫn chuyên nghiệp.

Google siết chặt tin tức dự đoán với tiêu đề gây hiểu lầm

Google đang triển khai thay đổi thuật toán nhằm giảm thứ hạng của các bài viết dựa trên dự đoán nhưng có tiêu đề gây hiểu nhầm, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao và tin tức.

Theo Rajan Patel, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Tìm kiếm của Google, việc thay đổi này nhằm ngăn chặn các nội dung “click bait” – tiêu đề giật gân nhưng không phản ánh đúng bản chất thông tin. Ông cho biết Google sẽ áp dụng cách tiếp cận “thận trọng” và cần thời gian thử nghiệm để đảm bảo hiệu quả.

Các nội dung dự đoán không bị cấm hoàn toàn, nhưng Google muốn đảm bảo rằng người dùng không bị đánh lừa bởi tiêu đề khiến họ nghĩ rằng sự kiện đã xảy ra. Việc trộn lẫn các tiêu đề giả định với tin thật cũng làm tăng độ tin cậy sai lệch của bài viết trong mắt người đọc.

Một số ý kiến trái chiều cho rằng Google đang kiểm soát nội dung, nhưng Patel khẳng định đây là nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng thông tin và trải nghiệm người dùng.