Công nghệ 14/1: Viettel dẫn đầu 7 thị trường quốc tế, X bị giáo viên Mỹ tẩy chay

(VTC News) -

Viettel dẫn đầu tại 7 thị trường quốc tế

Viettel đạt kết quả tăng trưởng 23,9% ở các thị trường nước ngoài trong năm 2025 – cao gấp 7 lần mức trung bình toàn cầu. Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng mạnh ở nước ngoài với 56 triệu thuê bao di động, lần đầu vượt quy mô trong nước. Trong 10 thị trường đầu tư, tập đoàn dẫn đầu tại 7 quốc gia gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

Hoạt động tài chính cũng đạt hiệu quả cao: Năm 2025, Viettel chuyển về Việt Nam 385,5 triệu USD, hoàn thành 120% kế hoạch; tỷ lệ hoàn vốn đầu tư đạt 91%, vượt mục tiêu đề ra.

Natcom - biểu tượng bản địa hóa thành công của Viettel tại Haiti. (Nguồn Viettel)

Thành công của Viettel đến từ chiến lược dài hạn, am hiểu thị trường bản địa và cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với giá trị xã hội. Tập đoàn chọn đầu tư vào những thị trường khó khăn, hạ tầng viễn thông chưa hoàn thiện như Haiti sau động đất 2010, thể hiện cam kết lâu dài thay vì ngắn hạn.

Thay vì tập trung vào các thị trường phát triển, Viettel ưu tiên nền kinh tế đang phát triển, nơi nhu cầu kết nối còn lớn. Song song, tập đoàn bản địa hóa thương hiệu như Metfone, Unitel, Mytel, linh hoạt mô hình kinh doanh và giá cước để phù hợp từng quốc gia.

Ngoài viễn thông truyền thống, Viettel triển khai nhiều nền tảng số như ví điện tử, chính phủ điện tử, giáo dục và y tế trực tuyến, giúp người dân tiếp cận tiện ích số cơ bản. Hoạt động gắn với cộng đồng và sự hiện diện lâu dài của nhân sự tại địa phương cũng củng cố vị thế cạnh tranh.

Công đoàn giáo viên Mỹ “quay lưng” với X

Liên đoàn Giáo viên Mỹ (AFT) tuyên bố sẽ rời khỏi mạng xã hội X sau khi nền tảng này phát tán những hình ảnh trẻ em bị tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo trong trạng thái thiếu quần áo. Chủ tịch AFT, bà Randi Weingarten, cho biết đây là “giọt nước tràn ly” sau khi X ngày càng bị chi phối bởi các phần tử cực đoan và thông tin sai lệch kể từ khi Elon Musk tiếp quản năm 2022.

Sự chia rẽ ngày càng lớn về niềm tin và an toàn trên mạng xã hội X. (Nguồn: Reuters)

Theo AFT, công cụ AI Grok của X đã tạo ra và chia sẻ công khai nhiều hình ảnh phụ nữ và trẻ em trong tư thế gợi dục hoặc bạo lực, khiến nền tảng trở nên “không thể sử dụng”. Dù sau đó X đã điều chỉnh để các hình ảnh không xuất hiện trên dòng thời gian, Grok vẫn có khả năng tạo ra nội dung gây tranh cãi.

AFT hiện đại diện cho 1,8 triệu giáo viên và nhân viên giáo dục tại Mỹ. Quyết định rời bỏ X đồng nghĩa với việc tài khoản của công đoàn và cá nhân bà Weingarten – vốn có hàng trăm nghìn người theo dõi – sẽ ngừng hoạt động. Bà nhấn mạnh: “Đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng là quyết định đúng đắn. Chúng tôi phải đặt sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu”.

Anh tìm cách “thiết lập lại” luật bản quyền giữa AI và giới sáng tạo

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch điều chỉnh lại chính sách bản quyền để thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall nhấn mạnh mục tiêu là bảo vệ quyền lợi của giới sáng tạo, đồng thời khai thác tiềm năng kinh tế từ AI.

Trước đó, Anh từng đề xuất cho phép các nhà phát triển AI sử dụng mọi tài liệu hợp pháp để huấn luyện mô hình, với cơ chế “tác giả có quyền từ chối”. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bị phản đối mạnh mẽ vì làm suy giảm quyền kiểm soát của tác giả đối với tác phẩm.

Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall nhấn mạnh định hướng điều chỉnh luật bản quyền để bảo vệ giới sáng tạo trong kỷ nguyên AI. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên điều trần trước quốc hội, bà Kendall khẳng định hai vấn đề then chốt – phần thưởng xứng đáng cho tác phẩm và quyền kiểm soát nghệ thuật – sẽ là trọng tâm của chính sách mới. Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy cũng cho biết chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận “tinh tế hơn”, thay vì áp đặt một mô hình duy nhất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm giải pháp cho thách thức pháp lý và đạo đức mà AI tạo ra, đặc biệt trong việc sử dụng tác phẩm gốc để huấn luyện mà không bồi thường cho tác giả.