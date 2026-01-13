Công nghệ 13/1: Apple bắt tay Google, Meta bổ nhiệm cựu quan chức chính phủ Mỹ

(VTC News) -

Apple bắt tay Google đưa Gemini vào Siri

Apple vừa công bố thỏa thuận nhiều năm với Google để sử dụng mô hình AI Gemini cho phiên bản Siri mới, dự kiến ra mắt trong năm 2026. Đây là bước đi quan trọng, mở rộng hợp tác giữa hai gã khổng lồ công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Gemini là một trong những trợ lý AI được đánh giá cao nhất hiện nay. (Nguồn: Reuters)

Theo thỏa thuận, Gemini sẽ trở thành nền tảng chính cho Siri và nhiều tính năng AI khác của Apple. Điều này giúp Google mở rộng ảnh hưởng khi công nghệ của họ đã được tích hợp trong Galaxy AI của Samsung, nay tiếp tục tiếp cận hơn 2 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động.

Một số chuyên gia cho rằng thỏa thuận này có thể làm dấy lên lo ngại về sự tập trung quyền lực quá lớn vào Google, khi hãng vừa sở hữu Android, Chrome, nay lại trở thành nền tảng AI cho Siri.

Alphabet đạt mốc 4 nghìn tỷ USD nhờ chiến lược AI mới

Alphabet – công ty mẹ của Google – vừa chạm mức vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ USD vào ngày 12/1/2026. Đây là cột mốc lịch sử, đưa Alphabet trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới, vượt qua Apple lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Cổ phiếu Alphabet tăng mạnh, có lúc đạt mức 334,04 USD/cổ phiếu, trước khi hạ nhiệt. Sự bứt phá này đến từ việc Alphabet tập trung lại vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty đã ký thỏa thuận nhiều năm với Apple, theo đó các mô hình AI thế hệ mới của Apple sẽ dựa trên nền tảng Gemini của Google. Samsung cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng thiết bị di động tích hợp AI Gemini trong năm nay. Việc hợp tác với Apple và Samsung cho thấy AI của Google sẽ hiện diện rộng rãi trong hệ sinh thái thiết bị toàn cầu.

Meta bổ nhiệm cựu quan chức Nhà Trắng

Meta vừa thông báo bổ nhiệm Dina Powell McCormick, một nữ doanh nhân tài chính và cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Donald Trump và George W. Bush, vào vị trí Chủ tịch kiêm Phó Chủ tịch.

Dina Powell McCormick - nữ lãnh đạo vừa được Meta bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Phó Chủ tịch, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tập đoàn công nghệ này. (Nguồn: Getty Images)

McCormick từng là đối tác tại Goldman Sachs, phụ trách mảng đầu tư toàn cầu cho các chính phủ. Gần đây, bà giữ chức Phó Chủ tịch và Chủ tịch tại ngân hàng thương mại BDT & MSD Partners. Ngoài ra, bà từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Trump và đảm nhiệm nhiều vai trò trong Bộ Ngoại giao dưới thời Ngoại trưởng Condoleezza Rice.

Động thái này cho thấy Meta đang tăng cường đội ngũ lãnh đạo với những nhân vật có kinh nghiệm chính trị và tài chính sâu rộng, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong ngành công nghệ.