EVNNPC cụ thể hóa trụ cột chính sách năng lượng và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được xác định là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, ngành điện Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi sâu sắc về quản trị hệ thống, mô hình vận hành và ứng dụng khoa học công nghệ.

Hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị - Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo khung chính sách chiến lược cho toàn ngành.

Trong dòng chảy đó, việc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Triển lãm Khoa học Công nghệ – Techshow EVNNPC 2026 gắn với Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 không chỉ là hoạt động chuyên môn thường niên, mà còn thể hiện cách một doanh nghiệp phân phối điện chủ lực cụ thể hóa chủ trương của Đảng vào thực tiễn điều hành.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC - phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến EVNNPC giai đoạn 2020 - 2025.

Miền Bắc – tâm điểm tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện quốc gia

Nghị quyết 70-NQ/TW đặt mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng “đi trước một bước”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Với ngành điện, điều đó đồng nghĩa hệ thống phân phối phải đủ năng lực tiếp nhận và cung ứng điện ổn định, an toàn, chất lượng cho các vùng động lực tăng trưởng.

Miền Bắc hiện là khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, tập trung nhiều khu công nghiệp, trung tâm logistics và đô thị lớn. EVNNPC quản lý lưới điện trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố, phục vụ hơn 11 triệu khách hàng. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và đạt 100,18% kế hoạch EVN giao.

Trong khi đó, theo EVN, tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc năm 2025 ước gần 288 tỷ kWh. Như vậy, EVNNPC đang đảm nhiệm tỷ trọng rất lớn trong tổng sản lượng điện phân phối của EVN, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của khu vực miền Bắc trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC - nhấn mạnh: “Cung cấp đủ điện chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Quan trọng hơn là cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cao và ngày càng hiệu quả về chi phí.”

Quy hoạch điện VIII và yêu cầu chuyển đổi mô hình phân phối

Theo Quy hoạch điện VIII, hệ thống điện Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững, linh hoạt và có khả năng tích hợp cao các nguồn năng lượng tái tạo. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho khâu phân phối – nơi trực tiếp kết nối hệ thống điện quốc gia với nền kinh tế và người dân.

Với EVNNPC, thực hiện Quy hoạch điện VIII không chỉ là đầu tư hạ tầng, mà còn là đổi mới mô hình quản trị lưới điện, chuyển mạnh từ vận hành dựa trên kinh nghiệm sang vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 57-NQ/TW khi nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng.

Những năm gần đây, EVNNPC thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đây là một cấu phần của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo Ban Kỹ thuật EVNNPC, nhiều giải pháp do chính cán bộ, kỹ sư Tổng công ty nghiên cứu đã được ứng dụng trực tiếp vào vận hành lưới điện, quản lý an toàn lao động, điều hành sản xuất và đào tạo nhân lực, mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế và kỹ thuật.

Techshow EVNNPC 2026 – diễn đàn cụ thể hóa nghị quyết

Theo Ban Tổ chức, Techshow EVNNPC 2026 trưng bày 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, gồm các giải pháp do EVNNPC nghiên cứu, phát triển và một số sản phẩm, giải pháp đến từ đối tác công nghệ. Nội dung tập trung vào quản lý lưới điện, an toàn lao động, điều hành doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn vận hành tại các đơn vị cơ sở.

Các đại biểu EVN và EVNNPC tham quan gian hàng của EVNNPC tại Techshow 2025 - Triển lãm Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực năm 2025 tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 11/2025.

Ở góc nhìn chuyên môn, Techshow không chỉ là triển lãm công nghệ nội bộ, mà là không gian để EVNNPC trình bày cách một doanh nghiệp phân phối điện chủ lực triển khai các trụ cột chính sách về an ninh năng lượng và đổi mới sáng tạo bằng các giải pháp cụ thể, có thể đo đếm hiệu quả.

Việc lựa chọn Hải Phòng – trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của miền Bắc làm nơi tổ chức Techshow và Hội nghị Tổng kết SXKD ngay đầu năm 2026 mang ý nghĩa biểu trưng rõ nét: Thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng đổi mới của EVNNPC trong bối cảnh ngành điện đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ để đáp ứng mục tiêu phát triển mới.

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh - nhận định: Techshow EVNNPC 2026 không chỉ phản ánh nỗ lực nội tại của một Tổng công ty, mà còn cho thấy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống thông qua hoạt động SXKD và đổi mới sáng tạo.

Từ Nghị quyết 70-NQ/TW về an ninh năng lượng đến Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, điểm gặp nhau là yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, hiệu quả và bền vững của ngành điện. Với EVNNPC, những yêu cầu đó đang được hiện thực hóa bằng đầu tư cho công nghệ, đổi mới quản trị và phát huy trí tuệ, bản lĩnh nghề nghiệp của hơn 26 nghìn cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty.

Trước thềm Techshow EVNNPC 2026, có thể thấy rõ thông điệp xuyên suốt mà EVNNPC gửi gắm: Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không chỉ là câu chuyện của chiến lược và quy hoạch, mà được tạo nên từ những quyết định công nghệ, cách điều hành và con người cụ thể trong từng doanh nghiệp điện lực.