Công nghệ 11/7: Viettel Post lập cú đúp Vàng tại Globee Awards for Technology

(VTC News) -

Viettel Post lập cú đúp Vàng tại Globee Awards for Technology 2025

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sân chơi công nghệ toàn cầu khi giành hai giải Vàng cao nhất tại Globee Awards for Technology 2025. Đây là năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp này được vinh danh, trở thành đại diện duy nhất của ngành logistics Việt Nam và châu Á góp mặt và chiến thắng.

Viettel Post nhận cú đúp Vàng tại Globee Awards for Technology 2025. (Nguồn: Viettel Post)

Sản phẩm AGV Sorting Robot của Viettel Post xuất sắc giành giải tại hạng mục Advanced Robotics Solutions, nhờ khả năng xử lý đến 6.000 kiện hàng/giờ, điều hướng linh hoạt bằng từ trường và tiết kiệm năng lượng. Hơn 500 robot đang vận hành tại các trung tâm khai thác, giúp tự động xử lý tới 1,4 triệu đơn/ngày—gấp 3,5 lần năng suất trước đây.

Hệ thống điều khiển và robot giúp Viettel Post giảm chi phí Logistics. (Nguồn: Viettel Post)

Nỗ lực nội địa hóa công nghệ giúp Viettel Post giành giải Best Use of Robotics and Automation với hệ thống điều khiển và robot tự thiết kế. Giải pháp này giúp tăng năng suất gấp 6 lần, giảm 40% chi phí logistics và rút ngắn thời gian giao hàng còn 8-10 giờ, gần như không có sai sót.

Viettel Post hiện là doanh nghiệp logistics duy nhất châu Á được vinh danh tại giải thưởng công nghệ danh giá này, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Microsoft tiết kiệm 500 triệu USD nhờ AI

Chưa đầy một tuần sau khi cắt giảm 9.000 nhân sự trong đợt sa thải thứ ba của năm 2025, Microsoft vừa công bố khoản tiết kiệm nội bộ lên tới 500 triệu USD nhờ ứng dụng công nghệ AI, đặc biệt trong các trung tâm chăm sóc khách hàng.

Microsoft đạt kết quả kinh doanh thành công. (Nguồn: Techcrunch)

Giám đốc thương mại của Microsoft, Judson Althoff, cho biết các công cụ AI giúp tăng năng suất vượt trội trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng và kỹ thuật phần mềm. Tuy nhiên, tuyên bố này gây nhiều tranh cãi do được đưa ra ngay sau khi Microsoft kết thúc quý kinh doanh thành công với lợi nhuận 26 tỷ USD và doanh thu 70 tỷ USD, đồng thời vừa tiến hành sa thải hàng loạt.

Microsoft có vốn hóa thị trường khoảng 3,74 nghìn tỷ USD, vượt qua Apple và chỉ sau Nvidia. Hãng đã cam kết đầu tư 80 tỷ USD vào hạ tầng AI trong năm nay, đồng thời tăng tuyển chuyên gia AI hàng đầu - ngay cả khi cắt giảm vị trí quản lý và nhân sự cấp trung.

Tesla đưa chatbot Grok vào xe điện giữa loạt tranh cãi về phát ngôn bài Do Thái

Tập đoàn Tesla của tỷ phú Elon Musk vừa thông báo sẽ tích hợp chatbot trí tuệ nhân tạo Grok vào các dòng xe điện của hãng từ tuần tới, bất chấp làn sóng chỉ trích sau khi Grok đăng tải hàng loạt nội dung bài Do Thái trên nền tảng X.

Grok là sản phẩm của công ty xAI do Musk sáng lập, được quảng bá như một lựa chọn “chống lại AI thức tỉnh” và có khả năng trả lời các câu hỏi nhạy cảm mà các chatbot khác né tránh. Tuy nhiên, phiên bản Grok 3 gần đây đã gây sốc khi tự gọi mình là “MechaHitler”, ca ngợi Adolf Hitler và đưa ra các thuyết âm mưu liên quan đến người Do Thái.

Ô tô điện Tesla thế hệ thứ 3. (Nguồn: AP)

xAI đã gỡ bỏ các bài đăng gây tranh cãi và cam kết sẽ kiểm duyệt nội dung trước khi Grok đăng tải. Musk thừa nhận Grok “quá dễ bị thao túng” và đang được điều chỉnh lại để tránh lặp lại sự cố

Thông báo tích hợp Grok vào xe Tesla được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xAI ra mắt phiên bản Grok 4. Grok dự kiến sẽ hỗ trợ người dùng trong việc điều hướng, điều chỉnh cài đặt và trả lời câu hỏi bằng giọng nói.

Tesla đang đối mặt với áp lực từ cổ đông sau khi cổ phiếu giảm 27% trong năm nay, một phần do mối liên hệ giữa Musk và chính quyền Trump. Cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla được ấn định vào ngày 6/11 tới.