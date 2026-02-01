Công nghệ 1/2: NIC vận hành Hệ sinh thái STEM mới

(VTC News) -

NIC vận hành hệ sinh thái STEM hiện đại

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vừa đưa vào vận hành Hệ sinh thái STEM tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm Phòng học STEM và Không gian trải nghiệm STEM.

Đây là mô hình tham khảo giúp đổi mới phương pháp giảng dạy, kết nối đào tạo - nghiên cứu - thi đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo đến cộng đồng học sinh, giáo viên và doanh nghiệp.

Không gian STEM - Robotics tại NIC Hòa Lạc. (Nguồn: NIC)

Không gian STEM được thiết kế mở, tích hợp các khu chức năng học tập - thực hành - chế tác - trải nghiệm công nghệ, với hệ thống thiết bị hiện đại như robot giáo dục, máy in 3D, máy tính và công cụ chế tác.

Trên nền tảng này, NIC sẽ phối hợp cùng các đối tác triển khai đào tạo, tập huấn giáo viên, chuyển giao học liệu, tổ chức sự kiện và hoạt động trải nghiệm thường xuyên.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC nhấn mạnh, đầu tư cho STEM không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự chuẩn bị dài hạn cho nguồn nhân lực tương lai, đồng thời kỳ vọng hệ sinh thái này sẽ kết nối cộng đồng STEM trên toàn quốc.

SpaceX phát triển trung tâm dữ liệu chạy năng lượng mặt trời

SpaceX vừa nộp đơn lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để xin phép xây dựng các trung tâm dữ liệu vệ tinh sử dụng năng lượng mặt trời, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng xử lý và truyền tải dữ liệu toàn cầu.

Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái Starlink và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kết nối tốc độ cao, ổn định.

Theo kế hoạch, các trung tâm dữ liệu này sẽ được đặt trên quỹ đạo, hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, giúp giảm chi phí vận hành và hạn chế tác động môi trường. Công nghệ AI sẽ được tích hợp để tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả truyền tải và bảo mật thông tin.

Động thái này cho thấy SpaceX đang hướng tới việc biến mạng lưới vệ tinh thành nền tảng hạ tầng số toàn cầu, không chỉ phục vụ Internet mà còn hỗ trợ các ứng dụng AI, điện toán đám mây và công nghệ mới trong tương lai.

MSI ra mắt dòng laptop Prestige với chip Intel Panther Lake

MSI vừa chính thức đưa dòng laptop Prestige mới ra mắt thị trường Mỹ sau khi giới thiệu tại CES 2026. Đây là dòng máy tính xách tay cao cấp hướng đến doanh nhân và người dùng chuyên nghiệp, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, vật liệu cao cấp và hiệu năng mạnh mẽ.

MSI Prestige 14 Flip AI+ với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ cho doanh nhân hiện đại. (Nguồn: MSI)

Các mẫu Prestige được trang bị màn hình OLED 120Hz, hỗ trợ HDR True Black 1000, cùng thiết kế màn hình lật cảm ứng và bút MSI Precision Pen.

Máy sử dụng chip Intel Panther Lake Core Ultra Series 3, mang lại khả năng đa nhiệm mạnh mẽ, tính năng AI tích hợp và thời lượng pin lên tới 30 giờ phát video 1080p. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi và quạt kép giúp duy trì hiệu suất ổn định.

Phiên bản Prestige 14 Flip AI+ với Core Ultra 7, RAM 32GB, SSD 1TB hiện có giá 1.299,99 USD tại B&H, đồng thời được bán trên cửa hàng trực tuyến của MSI và Micro Center. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần một thiết bị vừa mạnh mẽ vừa di động.