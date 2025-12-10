Công bố thông tin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng

(VTC News) -

Theo Giấy phép số 474/GP-CVT, cấp ngày 10/11/2025, Galaxy Telecom được phép cung cấp và khai thác dịch vụ viễn thông trên các tàu bay của hãng hàng không Vietjet theo quy định tại Thông tư số 13/2025/TT-BKHCN ngày 16/07/2025.

Cùng với việc kết hợp với Vietjet và các hãng vệ tinh trên thế giới, Galaxy Telecom đã chính thức nâng cấp khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như sự đa dạng của dịch vụ.

Sử dụng mạng lưới vệ tinh rộng lớn, đa tầng và công nghệ tiên tiến, Galaxy Telecom tin rằng dịch vụ truy nhập internet trên tàu bay sẽ mang đến cho hành khách của Vietjet một trải nghiệm liền mạch và xuyên suốt. Với kết nối tốc độ cao và ổn định trên tất cả các chuyến bay nội địa - quốc tế, các hành khách có thể thoải mái làm việc hay giải trí xuyên suốt hành trình của mình.

Việc được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh thể hiện sự chuyển mình của Galaxy Telecom trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin. Đặc biệt, đối với một nhà mạng mới như Galaxy Telecom, điều này cũng cho thấy sự năng động và nét khác biệt trong chiến lược của doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường viễn thông vốn đã bão hòa.

Thông tin về giấy phép 1. Thông tin về doanh nghiệp được cấp phép: - Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH GALAXY TELECOM - Tên giao dịch quốc tế: GALAXY TELECOM COMPANY LIMITED - Tên viết tắt: GALAXY TELECOM. - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Red River Building, 885 Hồng Hà, Phường Hồng Hà, Hà Nội, Việt Nam Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 0110865158, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 10 năm 2024, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09 tháng 01 năm 2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 2. Thông tin về Giấy phép Cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng: - Số giấy phép: 474/GP-CVT - Ngày cấp giấy phép: 10/11/2025 - Ngày hết hạn giấy phép: 10/11/2035 3. Loại hình dịch vụ viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông được phép kinh doanh Theo giấy phép, Galaxy Telecom được phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động vệ tinh Phạm vi liên lạc: Trong nước và quốc tế Phạm vi cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông (đã nêu trên) trên máy bay của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.