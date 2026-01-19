Công bố đề, đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026

Cụ thể đề thi và đáp án các môn như sau:

Đề thi và đáp án môn Toán

Đề thi và đáp án môn Ngữ văn

Đề thi và đáp án môn Vật lí

Đề thi và đáp án môn Hóa học

Học sinh Cà Mau tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. (Ảnh: Quách Mến)

Đề thi và đáp án môn Lịch sử

Đề thi và đáp án môn Địa lí

Đề thi và đáp án môn Sinh học

Đề thi và đáp án môn Tin học

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh

Đề thi và đáp án môn Tiếng Nga

Đề thi và đáp án môn Tiếng Trung

Đề thi và đáp án môn Tiếng Pháp

Đề thi và đáp án môn Tiếng Nhật

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 - 2025.

Các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679; Vật lí: 676; Hóa học: 662; Sinh học: 678; Tin học: 642; Ngữ văn: 709; Địa lí: 682; Tiếng Anh: 689; Tiếng Nga: 98; Tiếng Pháp: 248; Tiếng Trung Quốc: 197; Tiếng Nhật: 117.

Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.