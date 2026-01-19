Công bố đề, đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026

Cụ thể đề thi và đáp án các môn như sau:
Đề thi và đáp án môn Toán
Đề thi và đáp án môn Ngữ văn
Đề thi và đáp án môn Vật lí
Đề thi và đáp án môn Hóa học
Đề thi và đáp án môn Lịch sử
Đề thi và đáp án môn Địa lí
Đề thi và đáp án môn Sinh học
Đề thi và đáp án môn Tin học
Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh
Đề thi và đáp án môn Tiếng Nga
Đề thi và đáp án môn Tiếng Trung
Đề thi và đáp án môn Tiếng Pháp
Đề thi và đáp án môn Tiếng Nhật
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 - 2025.
Các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679; Vật lí: 676; Hóa học: 662; Sinh học: 678; Tin học: 642; Ngữ văn: 709; Địa lí: 682; Tiếng Anh: 689; Tiếng Nga: 98; Tiếng Pháp: 248; Tiếng Trung Quốc: 197; Tiếng Nhật: 117.
Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.
Bình luận