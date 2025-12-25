Đề thi Ngữ văn học sinh giỏi quốc gia bàn về tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng

(VTC News) -

Đề thi gồm 2 câu, tập trung đánh giá năng lực nghị luận xã hội và nghị luận văn học, theo hướng mở, yêu cầu thí sinh vận dụng tư duy độc lập và trải nghiệm cá nhân.

Đề thi HSG quốc gia môn Ngữ văn bàn về tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng. (Ảnh: FB THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Ở Câu 1 (8 điểm) – phần nghị luận xã hội, đề thi trích dẫn đoạn đối thoại mang màu sắc triết luận, xoay quanh quan niệm của Alfred Adler về tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng. Từ ngữ liệu này, thí sinh được yêu cầu viết bài nghị luận bàn về mối quan hệ giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng trong đời sống con người.

Đề không yêu cầu giải thích khái niệm theo khuôn mẫu, mà hướng thí sinh đến việc suy ngẫm về sự chuyển dịch từ cái “tôi” cá nhân sang “chúng ta” - cộng đồng.

Câu 2 (12 điểm) – nghị luận văn học, xuất phát từ một nhận định của C.S. Lewis về hoạt động sáng tác: nhà văn không chỉ nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, mà còn bằng đôi mắt của những người khác, thậm chí của muôn loài. Từ nhận định này, đề yêu cầu thí sinh xác định vấn đề đặt ra trong sáng tác văn học và bàn luận bằng trải nghiệm đọc – hiểu văn chương.

Theo nhận định của một số giáo viên, đề thi Ngữ văn năm nay giữ vững đặc trưng của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: không kiểm tra kiến thức ghi nhớ, không yêu cầu dẫn chứng bắt buộc, mà chú trọng chiều sâu tư duy trải nghiệm, khả năng lập luận và bản lĩnh diễn đạt của thí sinh, phù hợp với mục tiêu tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia.

So với đề thi các năm gần đây, đề Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026 được đánh giá là khó và có độ phân hóa rõ. Các vấn đề được đặt ra đều mang tính thời sự, nhân văn, gắn với những câu hỏi lớn về con người trong xã hội hiện đại.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức, là căn cứ quan trọng để tuyển chọn học sinh dự thi Olympic quốc tế và xét tuyển đại học theo quy định.