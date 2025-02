Công an xã ở Quảng Trị giúp hai cảnh đời bất hạnh bị rơi tiền dịp Tết

(VTC News) -

Trưa 4/2, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại uý Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) cho biết, sau nhiều ngày kêu gọi, đến nay, lực lượng Công an xã tiếp nhận số tiền hơn 161 triệu đồng của khoảng 561 nhà hảo tâm gửi về để ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái).

Lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thái cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hoa dịp Tết Ất Tỵ. (Ảnh: CA)

Trước đó, ngày 27/1 (28 Tết), trên đường đi từ thôn Tân Mạch vào thôn Thử Luật (xã Vĩnh Thái) chị Lê Thanh Thuý (Sinh 1983, trú Tân Mạch, Vĩnh Thái) nhặt được tờ giấy bọc bên trong 1,5 triệu đồng và đến giao nộp cho Công an xã Vĩnh Thái để trả lại cho người bị mất.

Trong đêm 27/1, Công an xã Vĩnh Thái tìm ra vào trao trả số tiền trên cho người làm mất là chị Nguyễn Thị Hoa. Khi lực lượng thuộc Công an xã Vĩnh Thái đến trao trả tài sản cho chị Hoa thì nhận thấy hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị.

Trong căn nhà lụp xụp của gia đình chị Hoa có cụ già lớn tuổi nằm dưới nền nhà trong đêm mưa rét (do bị tàn tật bẩm sinh không thể nằm giường cao) và một cháu bé là cháu ngoại của chị ra ăn Tết.

Số tiền 1,5 triệu đồng để tiêu Tết của gia đình bị chị Nguyễn Thị Hoa đánh rơi nhưng may mắn được người tốt nhặt được và giao nộp cho Công an xã Vĩnh Thái trả lại. (Ảnh: CA)

Đại uý Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái cho biết, chị Hoa có một người con gái đi lấy chồng xa cũng không rõ tình hình kinh tế thế nào. Chỉ biết, hiện tại chị sống và chăm sóc người cô ruột bị tàn tật, mất khả năng lao động. Gia đình của chị Hoa cũng thuộc diện hộ nghèo ở xã Vĩnh Thái. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do chị Hoa gánh vác với nghề làm ruộng.

Sau khi biết hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, lực lượng Công an xã Vĩnh Thái đã chia sẻ lên trang mạng xã hội Facebook của lực lượng Công an xã và nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều nhà hảo tâm sau đó đã chuyển tiền ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa.

Theo Đại uý Hoàng Ngọc Minh, hiện số tiền và số nhà hảo tâm vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Toàn bộ tiền và danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ được lực lượng Công an xã sao kê và công khai trên Fanpage của lực lượng Công an xã Vĩnh Thái.

"Công an xã Vĩnh Thái tiếp nhận tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình chị Nguyễn Thị Hoa cùng Mặt trận Tổ quốc, Công an cấp trên để cụ thể hoá bằng việc làm và phương án cụ thể và sẽ được thông tin trên trang Facebook của Công an xã Vĩnh Thái", Đại uý Hoàng Ngọc Minh cho biết.