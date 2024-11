Công an vượt lũ đưa người phụ nữ bị sốt xuất huyết nguy kịch đi cấp cứu

(VTC News) -

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng Công an xã Quảng An, huyện Quảng Điền vừa phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời giúp đỡ, đưa một phụ nữ bị sốt xuất huyết vượt lũ đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 15h ngày 26/11, Công an xã Quảng An nhận được tin báo của người dân về việc chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1990, trú thôn Mỹ Xã) bị sốt xuất huyết nặng có nguy cơ tai biến, nếu không cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đơn vị báo cho Chủ tịch UBND xã xin chỉ đạo và bố trí phương tiện, lực lượng giúp đỡ.

Công an dùng ca nô vượt lũ đưa người phụ nữ mắc sốt xuất huyết nguy kịch ở vùng bị cô lập đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: CACC)

Sau đó, ông Phan Cảnh Quyện - Phó Chủ tịch UBND xã cùng lực lượng công an đi ca nô vượt lũ đến đưa chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (trụ sở tại huyện Phong Điền). Do được cấp cứu kịp thời, chị Nhàn qua được cơn nguy kịch.

Hôm qua (24/11) lực lượng quân sự huyện Quảng Điền cũng phối hợp với chính quyền, người dân kịp thời cứu sống người đàn ông bị lũ cuốn trôi.

Cụ thể, khoảng 8h sáng cùng ngày, khi kiểm tra tình hình lũ lụt trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước phát hiện người đàn ông đi xe máy trên tuyến đường liên xã đang bị ngập và bị nước cuốn trôi. Họ đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước và người dân kịp thời ứng cứu người này và trục vớt chiếc xe máy.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-160mm, một số nơi trên 200mm. Dự báo, từ sáng 26 đến ngày 28/11 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn tại khu vực thượng nguồn khiến nước các sông ở Thừa Thiên - Huế dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp ở khu vực hạ du. Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối, sạt lở bờ sông, các bến bãi ven sông.