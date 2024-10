Công an vào cuộc vụ thầy giáo bị tố xâm hại học sinh ở Bình Dương

(VTC News) -

Ngày 11/10, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một phụ huynh ở Bình Dương tố cáo thầy giáo có hành vi xâm hại con gái mình.

Hình ảnh được cho là của giáo viên V.Đ.L được phụ huynh đăng lên mạng xã hội.

Theo bài đăng của phụ huynh này, thầy giáo có hành vi sai lệch trên là V.Đ.L - giáo viên dạy môn thể dục kiêm Tổng phụ trách Đội, Liên đội một trường THCS trên địa bàn phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương).

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Hầu hết người sử dụng mạng xã hội đều đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều ra, làm rõ.

Liên quan vụ việc trên, một lãnh đạo UBND TP Dĩ An cho biết đã nắm được thông tin. UBND TP Dĩ An đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu các thông tin tố cáo được xác minh là đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.