Công an vào cuộc vụ bảo vệ Metro Bến Thành - Suối Tiên bị hành hung

(VTC News) -

Ngày 27/10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thông tin liên quan vụ nam bảo vệ bị tấn công trên tàu Metro.

Bảo vệ Metro bị hành hung sau khi nhắc nhở hành khách. (Ảnh: Cắt từ clip)

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết, hơn 17h ngày 26/10, tàu số 1604 dừng ở ga Thủ Đức. Khi thấy hành khách đi tàu gây mất trật tự, làm ảnh hưởng hành khách xung quanh, nam nhân viên bảo vệ tên T.H.N.M (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long) nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với hành khách, sau đó bảo vệ bị hành hung.

Ngay khi sự việc xảy ra, công ty đã thông tin đến Công an phường Thủ Đức. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. "Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau khi có kết quả chính thức từ cơ quan Công an", đơn vị vận hành Metro cho hay.

Trước đó, theo hành khách kể lại, tàu Metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên dừng ở ga Thủ Đức thì bảo vệ phát hiện nhóm hành khách dẫn theo trẻ nhỏ chạy qua lại trong toa tàu nên lên tiếng nhắc nhở. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Theo đoạn video ghi lại, nhân viên bảo vệ bị một thanh niên liên tiếp đấm đá vào đầu dù đã ngồi xuống sàn. Một người khác tiếp tục lao tới đạp vào người nạn nhân. Nhiều hành khách có mặt cố gắng can ngăn.