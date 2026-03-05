Công an truy tìm thanh niên vào tiệm vàng có biểu hiện bất thường

(VTC News) -

Clip thanh niên bịt mặt vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường.

Công an xã Sông Hinh cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ cơ quan công an, người cần xác minh là nam giới, cao khoảng 1,70–1,75 m. Khi xuất hiện, người này mặc quần jean màu xám, áo khoác màu đen, đi giày da đen, đeo găng tay màu đen và khẩu trang che kín mặt.

Hình ảnh nam thanh niên vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường.

Đáng chú ý, người này đội mũ bảo hiểm màu đen trùm kín đầu, phía trên có gắn một đèn pin (loại đèn pin nhỏ có dây đai). Ngoài ra, người này còn đeo ba lô màu đen, đi xe mô tô màu đen, không gắn biển số, không có yếm bửng và không có kính chiếu hậu.

Chiếc xe nam thanh niên để lại hiện trường.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Công an xã Sông Hinh đề nghị công an các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và người dân nếu phát hiện người hoặc phương tiện có đặc điểm như trên thì nhanh chóng thông báo cho Công an xã Sông Hinh qua số điện thoại trực ban 02573.858.118 hoặc 0945.071.445, 0385.831.385.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, vào khoảng 20h27 ngày 4/3, một thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đen, bịt kín mặt, đeo bao tay đen, trên mũ có gắn đèn pin và đeo balo phía sau bước vào tiệm vàng Y.K. Thời điểm này, bên trong tiệm có chủ tiệm và một khách hàng đang giao dịch mua vàng.

Nhân chứng cho biết, sau khi vào tiệm, thanh niên này cầm một vật lạ nén xuống nền nhà với biểu hiện bất thường. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chủ tiệm lập tức tri hô “cướp, cướp” để cảnh báo và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau tiếng hô hoán, thanh niên trên chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khiến những người có mặt không khỏi hoảng sợ.