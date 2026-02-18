Bắt 2 thanh niên cướp tiệm vàng sau 16 giờ gây án

Ngày 18/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chỉ sau 16 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra tại xã Quảng Lập, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Trước đó, lúc 22h20 ngày 16/2, Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo về vụ "Cướp giật tài sản" xảy ra tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập).

Chủ tiệm vàng trình báo bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô hiệu Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Công an Lâm Đồng đọc lệnh khởi tố 2 thanh niên cướp giật tiệm vàng. (Ảnh: CALĐ)

Ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét.

Đến 15h ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng SN 2008, trú xã Quảng Lập), thu giữ phương tiện gây án và toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.