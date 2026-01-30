Công an TP Huế nhiều giờ tìm điện thoại cho du khách Pháp

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, ông Clément (SN 2001, quốc tịch Pháp) vừa viết thư cảm ơn gửi Công an phường Kim Long (TP Huế) sau khi được đơn vị này tìm giúp chiếc điện thoại di động.

Theo đó, chiều 28/01, trong quá trình đạp xe tham quan khu vực phường Kim Long, ông Clément đánh rơi điện thoại di động trên tuyến đường Lý Nam Đế.

Sau khi tìm kiếm và hỏi thăm người dân, các cơ sở xung quanh nhưng không có kết quả, nam du khách này đến Công an phường Kim Long trình báo sự việc.

Đại diện Công an phường Kim Long trao trả lại chiếc điện thoại đánh rơi cho ông Clément

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Long khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, huy động cán bộ, chiến sĩ rà soát các khu vực liên quan để tìm kiếm.

Sau khoảng ba giờ đồng hồ nỗ lực, chiếc điện thoại được xác định và tìm thấy tại khu vực phường Mỹ Thượng (TP Huế). Tài sản do một người dân nhặt được và tự nguyện hợp tác, giao nộp cho cơ quan công an.

Công an phường Kim Long sau đó hoàn tất các thủ tục cần thiết và tổ chức trao trả tài sản cho ông Clément.

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường Kim Long, ông Clément không giấu được sự xúc động: "Nếu không có sự giúp đỡ của các cán bộ Công an phường Kim Long, tôi sẽ không bao giờ có thể tự mình tìm lại chiếc điện thoại. Các anh thực sự cứu vãn chuyến đi của tôi..."

Trước đó, khoảng 11h00 ngày 24/1, tại khu vực phố đi bộ ở TP Huế, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) nhặt được một túi xách, bên trong có 01 iPad mini và 01 hộ chiếu mang tên ông Neil Samuel Evans (SN 1953, quốc tịch Anh).

Bà Nguyễn Thị Lý nhanh chóng mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Vỹ Dạ để trình báo và giao nộp, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người bị mất tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vỹ Dã khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế thực hiện xác minh thông tin chủ sở hữu.

Qua đó, xác định và mời ông Neil Samuel Evans đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.

Tại buổi bàn giao, ông Neil Samuel Evans bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Nguyễn Thị Lý vì hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả lại người mất”. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và hỗ trợ kịp thời của Công an phường Vỹ Dạ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế.