Công an TP Huế giải cứu nam thanh niên ở Thái Nguyên bị 'bắt cóc online'

Công an phường Phú Bài (TP Huế) vừa kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”, thủ đoạn mới đang có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây.

Trước đó, khoảng 15h ngày 05/12, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H (SN 2007, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về việc em bị một số người gọi điện giả danh cán bộ công an và viện kiểm sát, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP.HCM.

Những kẻ lừa đảo còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục công an để tăng độ tin cậy, sau đó yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom Workspace và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Cán bộ Công an phường Phú Bài (TP Huế) giao em N.T.H cho đại diện gia đình

Theo chỉ dẫn của những kẻ lừa đảo, H. chuyển 500.000 đồng, rồi 5.000.000 đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình.

Ngày 01/12, những kẻ lừa đảo tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên – Hà Nội – Thanh Hóa – TP Huế và một số địa phương khác. Trong quá trình này, chúng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18.000.000 đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác.

Ngày 02/12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2.000.000 đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23h00 cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”, trong đó những kẻ lừa đảo buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt. Công an phường Phú Bài sau đó nhanh chóng liên hệ với gia đình em H. tại Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Công an phường Phú Bài khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng lực lượng chức năng; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; đồng thời báo ngay cho công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu bất thường.