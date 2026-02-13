Công an TP.HCM triệu tập bảo vệ hăm dọa tài xế Xanh SM

(VTC News) -

Tối 13/2, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) cho biết mời ông N.V.C (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện cư trú phường Hiệp Bình) đến làm việc để xác minh hành vi bị phản ánh là chửi bới, hăm dọa một tài xế xe công nghệ Xanh SM.

Bảo vệ khu đô thị chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ Xanh SM tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 11/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mặc đồng phục bảo vệ của Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TP.HCM) có lời lẽ lớn tiếng, đe dọa tài xế xe công nghệ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Hiệp Bình tiến hành rà soát, xác minh và xác định ông N.V.C là người liên quan đến vụ việc. Người này hiện là nhân viên bảo vệ tại khu đô thị nói trên.

Theo cơ quan công an, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn cũng như mức độ hành vi của các bên liên quan, làm cơ sở xử lý.

Công an TP.HCM đồng thời đề nghị người dân và lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư, khu đô thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử đúng quy định. Các mâu thuẫn phát sinh cần được giải quyết bằng biện pháp ôn hòa hoặc thông qua cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, những hành vi đe dọa, xúc phạm người khác, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.