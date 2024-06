Công an TP.HCM kỷ luật, tước quân tịch 10 cán bộ chiến sỹ liên quan tham nhũng

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Đáng chú ý, trong báo cáo, Công an TP.HCM đã kỷ luật 10 cán bộ chiến sỹ liên quan tham nhũng. Trong đó có Thượng úy Trần Văn Hiệp (cán bộ Đội cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tân Phú) bị giáng cấp bậc hàm vì lợi dụng vị trí công tác (canh giữ đối tượng dương tính với chất ma túy) để nhận tiền của đối tượng với mục đích trục lợi.

Hình minh hoạ.

Thượng úy Nguyễn Minh Thoại (điều tra viên Đội điều tra Tổng hợp Công an Quận 5) bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì trong quá trình làm nhiệm vụ có dấu hiệu Nhận hối lộ.

Đại úy Bùi Tiến Hưng và Thượng úy Phạm Thanh Hải (cùng là Công an Phường 7, Quận 8) bị kỷ luật cảnh cáo vì trong quá trình làm nhiệm vụ đã yêu cầu người nhà đối tượng có hành vi sử dụng ma túy đưa tiền để được trả tự do.

Đại úy Lê Thanh Quyền (cán bộ Đội cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tân Phú) bị giáng cấp bậc hàm vì khi còn làm Cảnh sát khu vực, Công an phường Hòa Thạnh có hành vi nhận tiền, tài sản của cá nhân liên quan công việc do mình giải quyết.

Ông Đinh Xuân Trường (cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Chánh) bị tước danh hiệu Công an nhân dân, cơ quan điều tra đề nghị xử lý kỷ luật trước khi khởi tố tội Giả mạo trong công tác.

Ông Kiều Trần Kiên (cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Hóc Môn) bị tước danh hiệu Công an nhân dân, cơ quan điều tra đề nghị xử lý kỷ luật trước khi khởi tố tội “Tham ô tài sản”.

Ông Huỳnh Văn Sơn (điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân) bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, cơ quan điều tra đề nghị xử lý kỷ luật trước khi chuyển sang Viện KSND Tối cao thụ lý.

Đại úy Dương Thái Bảo (cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an Quận 6) bị tước danh hiệu Công an Nhân dân vì trong quá trình làm nhiệm vụ đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm của đối tượng và cơ quan điều tra xác minh có dấu hiệu tiêu cực.

Thượng úy Nguyễn Hữu Chất (cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức) bị tước danh hiệu Công an Nhân dân vì trong quá trình làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đã chiếm đoạt tài sản của đối tượng vi phạm, cơ quan điều tra xác định đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo báo cáo, năm 2023, Công an TP.HCM đã khởi tố điều tra 27/27 vụ việc tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị điều tra tham nhũng. Viện KSND TP.HCM truy tố 37/37 vụ án; TAND hai cấp TP.HCM thụ lý và đưa ra xét xử 41/41 vụ án liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ.