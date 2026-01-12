Công an TP.HCM đột kích cơ sở 10 năm sản xuất hàng trăm tấn mì trộn chất cấm

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vương Lưỡng Toàn là chủ hộ kinh doanh Châu Phát (ở đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TP.HCM) chuyên sản xuất, buôn bán mì sợi.

Các công nhân sản xuất mì sợi trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. (Ảnh: CA)

Trước đó, giữa tháng 12/2025, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế bất ngờ ập vào kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang nhiều người lao động đang pha trộn hóa chất để sản xuất mì sợi trong điều kiện làm việc không đảm bảo vệ sinh an toàn.

Công an thu giữ tang vật là 820kg mì sợi thành phẩm có pha trộn hóa chất độc hại.

Qua điều tra, công an làm rõ Vương Lưỡng Toàn là chủ cơ sở, cầm đầu nhóm chuyên dùng hóa chất sản xuất mì sợi không đảm bảo an toàn để bán cho nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đối tượng Vương Lưỡng Toàn và những người liên quan tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Vương Lưỡng Toàn thừa nhận, 10 năm nay đã sản xuất mì sợi có pha trộn các loại hóa chất như Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để làm cho sợi mì dai, mềm, màu sắc hấp dẫn.

Đây là các loại hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Công an xác định, cơ sở của Toàn mỗi ngày cho ra lò khoảng 600 - 700kg mì sợi tẩm hóa chất. Trong 3 năm gần đây, Toàn bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì sợi tẩm hóa chất độc hại. Trong khoảng 10 năm nay, lượng mì tuồn ra thị trường đặc biệt lớn.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.