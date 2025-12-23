(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng CSGT và Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện và bắt giữ ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76C-092.45 kéo rơmooc biển kiểm soát 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981 trú xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) cầm lái, đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng 7,046 tấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thanh Phương khai: Sau khi vận chuyển hoa quả từ Tiền Giang đến Lạng Sơn thì được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (Lạng Sơn) thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với tiền công vận chuyển là 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 tấn cá khoai nhập từ Trung Quốc ướp chất cấm Formol. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo các địa chỉ do nhân viên của công ty cung cấp, Nguyễn Thanh Phương giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng (SN 1983 trú phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá); Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981), cùng trú phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Khi Phương đang chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác thì bị bắt giữ.

Kiểm tra các cơ sở mà Nguyễn Thanh Phương vừa giao hàng, lực lượng chức năng thu 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,370 tấn, trong đó có 101 thùng do Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000 đồng/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với hàng tự nhiên có giá 250.000 đồng/kg (tùy mùa vụ và kích cỡ, có lúc lên tới 350.000 đồng/kg).

Qua kiểm nghiệm, tất cả số cá khoai đều chứa hàm lượng Formol đậm đặc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thực hiện thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm, kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) 90 - 105 mg/kg.

Formol là hợp chất cực độc, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Thực phẩm có chứa chất Formol sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Khi Formol xâm nhập vào cơ thể có thể gây khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày…Nếu nhiễm phải một lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.