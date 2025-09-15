Công an TP.HCM đã phòng ngừa, kiểm soát được tình hình tội phạm

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng) diễn ra vào sáng 15-9, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết sau sáp nhập, Công an thành phố đã phòng ngừa, răn đe và kiểm soát được tình hình tội phạm.

Thời gian qua, các vụ việc phức tạp được đưa lên mạng xã hội như gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông, mâu thuẫn trên đường... Công an thành phố và đặc biệt là Công an phường đã xử lý.

Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại hội nghị.

Cũng theo Giám đốc Công an TP.HCM, tình trạng cướp giật tài sản không còn phức tạp. Kể từ khi TP.HCM thực hiện sáp nhập đến nay không có vụ tạt chất bẩn, tạt sơn.

TP.HCM có một số vụ trọng án nhưng đã được khám phá 100%. Các vụ này chủ yếu là do say rượu, mâu thuẫn đánh nhau.

Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.HCM là phức tạp. Công an TP.HCM cũng phối hợp với các lực lượng tuyên truyền về tác hại về ma túy; cử nhiều tổ công tác đấu tranh triệt phá. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM phối hợp với Biên phòng, Hải quan và các lực lượng khác xử lý nghiêm bóng cười, với 13 vụ án, trên 100 bị can.

"Chúng tôi xác định rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, phải xử lý" - Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, Công an TP.HCM đã khảo sát ùn tắc giao thông gần đây, rà soát điểm tắc nghẽn và chỉ đạo phường, xã bố trí nhân lực linh hoạt.

Trong các nguyên nhân dẫn đến tắc đường có việc nhiều dự án chậm tiến độ, người dân không có không gian đi lại. Trung tướng Mai Hoàng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông để giảm áp lực tắc đường.