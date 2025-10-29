Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG

(VTC News) -

Video: Xe bồn phát nổ như bom sau va chạm barie

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo của người dân về vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG tại đường 206, Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Hiện trường vụ cháy nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG tại Hưng Yên trong tối 28/10.

Cơ quan chức năng xác định, xe bồn chở khí hóa lỏng LPG mang biển kiểm soát 29C-677.01 do anh N.V.Đ. (sinh năm 1987, trú tại xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) cầm lái. Trên đường di chuyển, xe bồn va chạm vào barie giới hạn chiều cao dẫn đến cháy nổ. Vụ hỏa hoạn gây ảnh hưởng sang một ô tô tải loại 2,5 tấn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động 5 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Phần đầu xe bồn bị xé toạc, biến dạng hoàn toàn sau vụ nổ.

Vụ việc khiến tài xế N.V.Đ. bị thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm cho biết, xe bồn mang biển kiểm soát 29C-677.01 thuộc Công ty TNHH Gas Venus, hạn đăng kiểm đến hết ngày 31/12/2025.