Công an Thừa Thiên - Huế tặng gạo, muối cho lực lượng quân sự Lào

(VTC News) -

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc " tại xã Lâm Đớt ( huyện A Lưới, tỉnh thừa Thiên - Huế) và bản Tà vàng (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào).

Dịp này, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi động viên, thực hiện nghi thức ngoại giao và trao tặng 200 kg gạo và 60 kg muối cho Đại đội bảo vệ biên giới 531 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sêkông) và Đồn Công an Tà Vàng ( tỉnh Sê Kông).

Kinh phí thực hiện do đoàn viên công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đóng góp và nguồn từ xã hội hóa với tổng giá trị là 25 triệu đồng.

Công an Thừa Thiên - Huế tặng gạo và muối cho lực lượng quân sự, công an tỉnh Sê Kông (Lào).

Ngoài ra, đoàn công tác cũng tặng 2 bản đồ Việt Nam theo cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động và 2 quạt cây, 1 cây xanh, cùng 2 bộ ly để phục vụ sinh hoạt cho Công an xã Lâm Đớt theo chương trình đồng hành cùng thanh niên công an xã nâng cao đời sống sinh hoạt phục vụ công tác giai đoạn 2023 - 2027.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng trao tặng 20 suất quà là các túi an sinh cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lâm Đớt.

Trong chương trình, đoàn công tác cũng đến thăm cột mốc Đại 666 nhằm tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng nhau ôn lại chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Cùng ngày, Công an TP Huế (tỉnh Thừa thiên - Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa liên tiếp tìm và trả lại tài sản cho người bị đánh rơi.

Theo đó, ông Phan Lời (SN 1964 trú phường Thuận An, TP Huế) nhặn được túi xách bên trong có 1 chiếc laptop nên trình báo công an. Sau đó, Công an phường Thuận An xác định người bị đánh rơi tài sản là chị Hồ Thy Em (SN 1994, trú phường Thuận An) và thực hiện các thủ tục trao trả tài sản cho chị này.

Công an phường Phú Hội trao trả lại túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị cho chị Lê Thị Phương Nhung. (Ảnh: Công Quang)

Trước đó, Công an phường Phú Hội (TP Huế) cũng tiếp nhận 01 túi xách bên trong có gần 5 triệu đồng, 01 dây chuyền vàng và một số tài sản khác do ông Trần văn Hiếu (SN 1985, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) nhặt được tại đường Nguyễn Thái Học (TP Huế).

Công an phường Phú Hội xác minh và tìm được người đánh rơi tài sản là bà Lê Thị Phương Nhung (SN 2004, trú tại phường An Đông, TP Huế) và trao trả lại tài sản cho chị này.