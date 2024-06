Công an Quảng Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá EURO 2024 hơn 10 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 22/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Xuân Hùng (SN 1991); Nguyễn Văn Thưởng (SN 1979); Nguyễn Văn Hợp (SN 1975); Phạm Thế Anh (SN 1979); Nguyễn Văn Thông (SN 1978) và Nguyễn Văn Trinh (SN 1983), tất cả cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Công an khám xét nhà Nguyễn Xuân Hùng ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Theo điều tra của cơ quan công an, từ đầu tháng 6/2024, Nguyễn Xuân Hùng quản lý, sử dụng 1 tài khoản đánh bạc cấp Master ký hiệu J13E11 để hoạt động đánh bạc trong kỳ EURO 2024.

Hùng sử dụng điện thoại, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc và giao cho các đối tượng khác để sử dụng đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 21/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị đã triệu tập làm việc đối với 20 người. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Văn Thưởng, thu giữ 15 điện thoại đi động, máy vi tính, các tài liệu có liên quan hoạt động đánh bạc và 70 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang được tiếp tục điều tra mở rộng.