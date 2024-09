Công an phường có quyền gì với người vi phạm giao thông?

(VTC News) -

Công an phường đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, an ninh và an toàn giao thông tại địa phương. Các nhiệm vụ cơ bản của công an phường bao gồm:

Quản lý địa bàn:Công an phường chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình, quản lý và duy trì trật tự an ninh trong phạm vi phụ trách.

Giám sát giao thông:Họ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông.

Phối hợp với các đơn vị khác: Công an phường cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng, như cảnh sát giao thông, để đảm bảo hiệu quả trong việc thực thi luật giao thông.

Nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông nằm trong thẩm quyền xử lý của Công an phường. (Ảnh minh họa: Tạp chí GTVT)

Khi phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ có các hành vi vi phạm pháp luật sau, công an phường được xử lý theo quy định của pháp luật:

- Không đội mũ bảo hiểm theo quy định;

- Chở quá số người quy định;

- Chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định;

- Dừng, đỗ xe không đúng quy định;

- Phóng nhanh, lạng lách, đánh võng;

-Không có gương chiếu hậu ở bên trái;

- Sử dụng ô (dù);

- Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định

- Hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Trong quá trình giải quyết, xử lý vụ việc của các hành vi vi phạm nêu trên, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì được xử lý theo thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong phạm vi địa hạt mình quản lý, công an cấp xã có quyền xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông thuộc một trong các lỗi trên.

Đối với trường hợp cần bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt thì theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), người có thẩm quyền xử phạt (trường hợp này là công an cấp xã) còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm một trong các hành vi quy định tại Nghị định này.

Công an phường có quyền hạn nhất định trong việc xử lý vi phạm giao thông, nhưng mọi hành động của họ phải tuân theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các quyền hạn này phải được thực hiện dựa trên Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan.

Nếu người dân cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm hoặc công an phường thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định, họ có quyền khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ quan chức năng cấp trên để được giải quyết.