Công an làm rõ clip cô gái rơi khỏi ô tô đang chạy

Ngày 4/2, trên mạng xã hội lan truyền clip hơn 2 phút ghi lại hình ảnh ô tô BKS 37A- 35xxx đang lưu thông trên đường thì cửa xe mở ra, một cô gái trong tình trạng khỏa thân từ trên xe ngã xuống đường.

Lúc này ô tô dừng lại, người trên xe kéo cô gái lên rồi tiếp tục cho xe vào ngõ hẻm lối vào chung cư.

Hình ảnh cô gái rơi khỏi xe. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Thời điểm này trời tối ít phương tiện di chuyển, may mắn không va chạm giao thông.

Clip được cho là quay tại tuyến đường ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công an TP Vinh đã mời chủ xe Hyundai i10 và cô gái đến làm rõ vụ việc.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã vào cuộc xác minh, mời chủ xe Hyundai i10 và cô gái lên làm việc. Theo công an, sự việc xảy ra tối mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Cô gái này sinh năm 1980, do say rượu nên xảy ra sự việc trên.