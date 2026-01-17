Công an Hà Nội tuần tra xuyên đêm, bảo vệ tuyệt đối an ninh phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Những ngày đầu năm 2026, Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trên toàn địa bàn, lực lượng Công an Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó tuần tra vũ trang xuyên đêm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững ổn định từ cơ sở.
Tại cơ sở, Công an phường Tây Hồ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đơn vị đã chuyển sang trạng thái trực chiến ở mức cao nhất, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong suốt thời gian cao điểm bảo vệ Đại hội.
Đơn vị huy động tối đa quân số, chia thành nhiều tổ công tác hoạt động khép kín trên toàn địa bàn phường.
Tham gia các tổ tuần tra vũ trang là những cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn.
Các tổ công tác tỏa đi các tuyến phố trên địa bàn, thực hiện phương án kiểm soát an ninh và phòng ngừa các loại tội phạm.
Theo kế hoạch, các ca tuần tra bắt đầu từ 22h và kéo dài đến 6h sáng hôm sau.
Khoảng 22h30 ngày 16/1, khi tuần tra tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra theo quy định. Qua xác minh ban đầu, nhóm này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tổ công tác đã yêu cầu các trường hợp liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ.
Trong đêm, những nhóm thanh niên tụ tập quá khuya trên địa bàn đều được lực lượng tuần tra kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu giải tán.
Theo Trung tá Nguyễn Hồng Quang, Phó trưởng Công an phường Tây Hồ, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nhận thức rõ trách nhiệm và danh dự khi tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng. Công tác trực chiến, tuần tra, kiểm soát được thực hiện với tinh thần tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, coi đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là cam kết giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội tuần tra xuyên đêm, bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
